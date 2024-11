Stars Anne Hathaway: Großer Dank an ihre Fans an ihrem 42. Geburtstag

Anne Hathaway attends "The Apprentice NY premiere - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2024, 09:00 Uhr

Anne Hathaway dankte ihren Followern dafür, dass sie ihr immer „Hilfe und Raum zum Wachsen“ gaben.

Die Oscar-Preisträgerin ist am Dienstag (12. November) 42 Jahre alt geworden, wobei Anne die sozialen Medien nutzte, um den besonderen Meilenstein zu feiern.

Die ,Plötzlich Prinzessin‘-Schauspielerin schrieb auf ihrem Account auf Instagram: „[An jede achtsame, zurückhaltende Person hier (natürlich an euch alle): Danke für das Geschenk, das 41 war!!!! Und an alle, die mir jemals Gnade erwiesen haben: Vielen Dank für die Hilfe und den Raum zum Wachsen. Ich hoffe, euch schon bald auf der Tanzfläche zu sehen!“ Der Post wurde von einem Video begleitet, das Hathaway winkend von ihrem Bett aus zeigt. In dem Video sind auch einige Höhepunkte der letzten 12 Monate zu sehen, darunter Annes Auftritt in Drew Barrymores TV-Talkshow, sowie Rückblick-Clips von Filmfestivals und Filmpremieren der Prominenten. Unterdessen hatte der Star zuvor enthüllt, dass sie sich keine Sorgen über das Altern machen würde. Anne erklärte, dass sie sich nicht sagen lassen will, dass sie „für ihr Alter“ gut aussieht. Die Darstellerin verriet gegenüber ,TODAY‘: „Ich denke nicht über das Alter nach. Für mich ist Altern ein anderes Wort für das Leben. Wenn die Leute also ein Kompliment machen wollen, dann ist das nett. Aber egal, was der Hype ist, ich bin immer an dem interessiert, was jenseits des Hype-Konzepts liegt.“