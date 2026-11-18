Stars Anne Hathaway ist zum dritten Mal Mutter geworden

Anne Hathaway - "The Odyssey" - Paris Premiere - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2026, 11:00 Uhr

Anne Hathaway ist zum dritten Mal Mutter geworden.

Anne Hathaway darf sich über Familienzuwachs freuen: Die Schauspielerin hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Adam Shulman hat die 44-Jährige bereits zwei Söhne. Nun scheint das Familienglück komplett zu sein. Die Geburt bestätigte die Oscar-Preisträgerin bislang allerdings nicht offiziell. Erste Hinweise auf den Nachwuchs lieferten aktuelle Aufnahmen aus New York. Wie ‚TMZ‘ berichtet, wurde Hathaway dort mit einem Neugeborenen in einer braunen Babytrage vor der Brust gesichtet. Das Gesicht des Kindes war auf den veröffentlichten Fotos nicht zu erkennen. Dafür lugte eine lilafarbene Mütze mit Bommel aus der Trage hervor. Die Schauspielerin war leger gekleidet und schien mit ihrem Baby einen Spaziergang zu unternehmen. Eine offizielle Stellungnahme ihres Managements zur Geburt steht bislang aus.

Ihre Schwangerschaft hatte Hathaway im Juni öffentlich gemacht. Damals teilte sie auf Instagram ein Foto, auf dem ihr wachsender Babybauch zu sehen war. Dazu schrieb sie: „Baby, ich gehöre dir.“ Unterlegt war ein ergänzendes Video mit dem Lied ‚Baby, I’m Yours‘ von Barbara Lewis aus dem Jahr 1963. Mit Shulman, den sie 2012 geheiratet hat, hat Hathaway bereits die Söhne Jonathan (10) und Jack (7).

Trotz ihrer Schwangerschaft absolvierte die Darstellerin 2026 ein ausgesprochen arbeitsreiches Jahr. Sie stand unter anderem für ‚Mother Mary‘, ‚Der Teufel trägt Prada 2‘, ‚The Odyssey‘, ‚The End of Oak Street‘ und ‚Verity‘ vor der Kamera. Im Gespräch mit ‚Extra‘ berichtete sie, wie viel sie sich trotz Erschöpfung zutraue. „Es ist erstaunlich zu erkennen, wie viele Dinge man schaffen kann, selbst wenn man völlig erschöpft ist“, erklärte sie. Die Schwangerschaft und das Muttersein seien für sie eine besondere Reise, auf der sie viel über sich selbst lerne. Gleichzeitig werde sie durch die Freude und Liebe, die sie dabei erfahre, immer wieder gestärkt. Auch persönlich habe sie sich dadurch weiterentwickelt. Ihre Geduld sei gewachsen, ebenso ihr Verständnis für sich selbst und andere Menschen. Diese Veränderungen hätten ihr Leben nachhaltig bereichert. Unterschiede zu ihren vorherigen Schwangerschaften sieht Hathaway auch im gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema. Sie nehme eine Veränderung wahr: „Es gibt inzwischen mehr Bewusstsein dafür. Weniger Dinge, die hinter verschlossenen Türen stattfinden, und stattdessen mehr Offenheit nach dem Motto: Das ist etwas, das uns als Menschen verbindet.“