Stars Penélope Cruz und Javier Bardem ziehen ihre beiden Kinder in Spanien groß

Javier Bardem and Penelope Cruz. Oscars 2022. Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2026, 10:00 Uhr

Penélope Cruz und Javier Bardem ziehen ihre beiden Kinder in Spanien groß.

Penélope Cruz und Javier Bardem haben sich bewusst dafür entschieden, ihre beiden Kinder in Spanien großzuziehen.

Statt im Zentrum der Filmindustrie in Los Angeles zu leben, hat das Schauspielerpaar Madrid zu seinem Lebensmittelpunkt gemacht. Für Cruz hat diese Entscheidung einen entscheidenden Vorteil: Die Familie kann dort ein weitgehend normales Leben führen. Im Gespräch mit dem Magazin ‚The Perfect Magazine‘ erklärte die Oscar-Preisträgerin, dass vor allem die Nähe zu Familie und langjährigen Freunden ausschlaggebend gewesen sei. „Unsere gesamten Familien leben dort, ebenso unsere Freunde aus der Kindheit und Jugend. So ist es einfacher, ein normales Leben zu führen“, sagte die 51-Jährige.

Cruz und ihr Ehemann, der ebenfalls aus Spanien stammt, haben zwei gemeinsame Kinder: Leo (15) und Luna (12). Für beide möchten sie möglichst viel Privatsphäre bewahren. Gerade in jungen Jahren sollten die Kinder nicht ständig der Öffentlichkeit ausgesetzt sein, findet die Schauspielerin. „Man muss sich bewusst darum bemühen, einen Teil seines Lebens privat zu halten. Aber ich glaube, wenn man Kinder hat, ist das besonders wichtig. Sie haben das absolut verdient“, betonte Cruz. Wenn Leo und Luna älter seien, könnten sie selbst entscheiden, welchen Weg sie beruflich einschlagen und wie viel Öffentlichkeit sie zulassen möchten. Bis dahin wollten die Eltern ihnen möglichst viele Freiheiten ermöglichen.

Auch Javier Bardem hat wiederholt deutlich gemacht, welchen Stellenwert seine Familie für ihn besitzt. Der 57-Jährige nimmt nach eigenen Angaben bestimmte berufliche Einschränkungen bewusst in Kauf, um möglichst viel Zeit mit seiner Frau und den Kindern verbringen zu können. Im Gespräch mit ‚Variety‘ verriet der ‚Skyfall‘-Darsteller, dass er sogar Rollen ablehne, wenn dafür längere Abwesenheiten notwendig wären. „Das Einzige, worauf ich wirklich achte, ist, dass ich nicht länger als zwei Wochen von meiner Familie getrennt bin“, erklärte er. Größere Garderoben oder luxuriöse Hotelzimmer seien ihm dagegen nicht wichtig.

Auch über seine Ehefrau fand Bardem liebevolle Worte. Er fühle sich glücklich, Cruz begegnet zu sein und zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Besonders bewundere er ihren Umgang mit anderen Menschen. „Penélope ist ein wunderbarer, wunderschöner und guter Mensch. Das zeigt sich daran, wie sie mit ihrer Familie, ihren Freunden, unseren Kindern, mir und sich selbst umgeht“, schwärmte der Schauspieler. In all den gemeinsamen Jahren habe er bei ihr nicht die geringste Spur von Boshaftigkeit erlebt. Und auch die Anziehungskraft seiner Frau sei für ihn ungebrochen. „Außerdem ist sie unfassbar schön! Wenn ich sie in irgendeinem Magazin fotografiert sehe, denke ich manchmal: Ist das wirklich meine Frau? Meine Güte, ist sie das? Das muss sie sein!“, scherzte Bardem.