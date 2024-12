Stars Anthony Hopkins: Er feiert 49 Jahre ohne Alkohol

Sir Anthony Hopkins - March 2022 - Avalon - Academy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.12.2024, 16:00 Uhr

Anthony Hopkins verkündete, dass er 49 Jahre Abstinenz von Alkohol feiert.

Der 86-jährige Schauspieler hat die Geschichte über seine Entscheidung, dem Alkohol den Rücken zu kehren mit seinen Fans auf seinem Account auf Instagram geteilt.

Hopkins verriet auf seiner Social-Media-Plattform: „Heute vor 49 Jahren habe ich aufgehört. Und ich hatte so viel Spaß. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich in großen, großen Schwierigkeiten steckte, da ich mich an nichts mehr erinnern konnte und sturzbetrunken Auto fuhr. Dann, an diesem verhängnisvollen Tag, wusste ich, dass ich Hilfe brauchte. Also holte ich sie mir. Ich rief eine Gruppe von Leuten wie mir an – Alkoholiker. Und das war’s. Abstinenz. Ich hatte in diesen 49 Jahren viel mehr Spaß als je zuvor.“ Der Darsteller fügte hinzu, dass seine Fans, die Probleme wie er haben, damit nicht allein seien. Anthony ermutigte sie dazu, sich Hilfe zu suchen: „Wenn Sie ein Problem haben – Spaß zu haben ist wunderbar, etwas zu trinken ist auch in Ordnung – aber wenn Sie ein Problem mit dem Alkohol haben, dann gibt es Hilfe. Das ist keine schlimme Sache – es ist eine Krankheit, wenn Sie allergisch auf Alkohol reagieren. Holen Sie sich Hilfe. Es gibt jede Menge Hilfe. Eines wusste ich nicht: Ich war kein Einzelfall. Es gibt Tausende von Menschen wie mich.“