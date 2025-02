Stars Antonio Banderas will mit Dakota Johnson zusammenarbeiten

Antonio Banderas - December 2022 - Avalon - Puss in Boots The Last Wish Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2025, 14:57 Uhr

Der 'Babygirl'-Darsteller würde gerne zusammen mit seiner Stieftochter einen Film drehen.

Antonio Banderas will einen Film mit seiner Stieftochter Dakota Johnson drehen.

Der ‚Babygirl‘-Star ist laut eigener Aussage ein riesiger Fan der ‚Fifty Shades of Grey‘-Darstellerin. Dass die Tochter von Melanie Griffith und Don Johnson eine begabte Schauspielerin werden würde, ahnte Banderas bereits als Dakota noch ein Kind war. Auf die Frage, ob die beiden jemals gemeinsam vor der Kamera stehen werden, antwortete er dem britischen Magazin ‚HELLO!‘: „Liebend gerne. Tatsächlich war ich in dem ersten Film, in dem sie mitspielte – ‚Verrückt in Alabama‘ – ihr Regisseur. Ich glaube sie war ungefähr zehn Jahre alt und sie war großartig. Sie befolgte die Anweisungen und machte alles richtig.“

Auch ohne den Einfluss ihrer berühmten Eltern wäre Dakota laut Antonio problemlos ein echter Hollywoodstar geworden. „Dakota hat ihre eigene Welt kreiert“, so der Filmstar weiter, „und das ist gesünder als immer zu rufen: ‚Mami, Papi‘. Sie muss das Haus verlassen, ihren eigenen Weg finden – und das hat sie getan und wir sind sehr stolz auf sie.“ Heute steht die 35-Jährige ihrem Stiefvater auch gerne einmal mit konstruktiver Kritik zur Seite. „Ich bereitete eine Rolle vor und ich fragte ‚Dakota, kannst du das kurz für mich lesen?‘ Und sie sagte ‚OK Papi, aber sei vorsichtig, ich glaube, du gehst ein bisschen zu weit“, berichtet Antonio im Interview amüsiert.