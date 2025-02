Film Anya Taylor-Joy: Nach dieser ‚The Gorge‘-Szene hat sie zwei Tage im Whirlpool verbracht

Anya Taylor-Joy - The Gorge - World Premiere - epk - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.02.2025, 16:00 Uhr

Anya Taylor Joy schlüpft im neuen Action-Film ‚The Gorge‘ in die Rolle einer Elite-Agentin, die gegen eine unbekannte, übernatürliche Gefahr kämpft.

Im aktuellen Interview verrät die 28-jährige Schauspielerin, welchen Herausforderungen sie sich während der Dreharbeiten stellen musste.

Spätestens seit ihrem Durchbruch mit der Schach-Serie ‚Das Damengambit‘ ist Taylor-Joy nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Mit Rollen in Film-Hits wie ‚The Menu‘ und ‚Furiosa‘ bewies sie jüngst ihre Vielseitigkeit. Und auch aktuell zeigt sich die 28-Jährige im Action-Film ‚The Gorge‘ (soeben gestartet bei AppleTV+) von einer völlig neuen Seite. Sie schlüpft in die Rolle der Elite-Agentin Drasa, die an der Seite ihres Kollegen Levi, gespielt von Miles Teller, gegen das Böse kämpft. Im Interview mit der Agentur teleschau sprach der Star offen über die Herausforderungen der Dreharbeiten und erzählte: „Wir mussten einige Szenen unzählige Male wiederholen. Das ist das Erschöpfende an dem Job.“ Körperlich hatte Anya einiges zu leisten – obwohl sie bereits in Topform war: „Das Härteste war wahrscheinlich das Fallschirmspringen in den Fluss.“ Die Darstellerin fügte lachend hinzu, dass sie danach zwei Tage lang versuchte, sich wieder aufzuwärmen. Die Prominente erklärte: „Danach habe ich zwei Tage lang versucht, in einem kleinen aufblasbaren Whirlpool wieder warm zu werden.“ Trotz der vielen Hürden blicke die US-Amerikanerin voller Stolz und Liebe auf ihre Zeit am Set. Im Interview offenbarte sie zudem, dass sie selbst kein großer Fan von Gruselfilmen sei: „‚The Gorge‘ ist definitiv spannend, aber es ist eher ein spaßiger Horror-Film – nicht die Art, bei der man monatelang nicht schlafen kann.“