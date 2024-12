Stars Ariana Grande: Harte Arbeit für Wicked

Bang Showbiz | 11.12.2024, 11:00 Uhr

Die 31-jährige Sängerin trainierte mit einem Vocal Coach für ihre Darstellung in dem Musicalfilm.

Ariana Grande trainierte mit einem Vocal Coach für ihre Darstellung in ‚Wicked‘.

Die 31-jährige Sängerin wollte unbedingt einen bestimmten Gesangsstil erlernen, um ihrer Rolle der Glinda gerecht zu werden. Im Film singt Ariana laut eigener Aussage ganz anders als sonst, weshalb sie bereits einige Monate vor den Dreharbeiten mit den Gesangstunden begann. In einem Interview mit Schauspieler Paul Mescal für ‚Variety‘ erklärte sie: „Ich habe wirklich hart mit einem Gesangslehrer und einem Schauspiellehrer gearbeitet, um vorbereitet zu sein, denn Glindas Lieder sind anders als das, was ich sonst singe… Es ist sehr opernhaft und hat eine klassische Koloratur, das ist anders als ein Falsetto und gepfiffene Töne. Es ist ein ganz anderer Ort in der Stimme. Ich wollte beim Opernsingen auch authentisch klingen, deshalb startete ich zwei Monate vor meinem ersten Vorsprechen.“

Das Casting für ‚Wicked‘ fand statt, als Ariana gerade für die TV-Show ‚The Voice‘ vor der Kamera stand. Dabei bat sie sogar die Crew der Castingsendung darum, die Klimaanlage auszustellen, damit sie ihre Stimme schonen könne. „Ich drehte für ‚The Voice‘, also ging ich von meinem Gesangslehrer zu meinem Schauspiellehrer zu den Live-Shows“, erinnert sie sich. „Ich war so nervös, weil meine Stimme für das Vorsprechen am nächsten Tag gut in Form sein sollte. Ich war am Set von ‚The Voice‘ und bat sie darum, die Klimaanlage abzustellen. Eigentlich halten sie es richtig kalt, damit das Studiopublikum wach bleibt. Aber ich musste am nächsten Tag Oper singen.“