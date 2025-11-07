Stars Ariana Grande in Gesprächen für ihr West-End-Debüt 2026

Bang Showbiz | 07.11.2025, 09:00 Uhr

Ariana Grande könnte im nächsten Jahr ihr Debüt im Londoner West End geben.

Die 32-jährige Sängerin hat den Wunsch geäußert, auf die Bühne zurückzukehren, und es wird gemunkelt, dass sie in einer Neuinszenierung des Musicals ‚Sunday In The Park With George‘ von 1984 auftreten könnte, das zuletzt 2006 im West End aufgeführt wurde. Wenn sie die Rolle erhält, wird Ariana in der Theaterproduktion zusammen mit ihrem ‚Wicked: For Good‘-Co-Star Jonathan Bailey auftreten. Ein Insider sagte der ‚Sun‘: „Das West End ist bekannt dafür, große Hollywood-Stars zu gewinnen. Sarah Jessica Parker, Tom Holland, Rachel Zegler und Nicole Scherzinger haben alle dort gespielt. Die Nachfrage, diese großen Namen zu sehen, ist riesig, auch wenn dadurch die Ticketpreise in die Höhe schnellen. Ariana hat bewiesen, dass sie das schauspielerische Talent hat, um eine Bühnenrolle zu übernehmen. Gespräche laufen bereits. Man hofft, dass eine Vereinbarung getroffen werden kann, damit sie nächstes Jahr im West End auftritt.“

Ariana hatte diese Woche angedeutet, dass sie bald wieder auf der Bühne stehen werde – aber in einem Projekt, das nichts mit ihrer Popkarriere zu tun habe. Sie sagte der ‚New York Times‘: „Es ist nicht am Broadway, aber es ist etwas, das mich sehr begeistert und inspiriert.“ Grande betonte, dass ihre Musikkarriere noch lange nicht vorbei sei, auch wenn ihr Profil als Schauspielerin wächst. Sie erklärte: „Natürlich wird Musik für immer Teil meines Lebens sein.“ Und fügte hinzu: „Ich muss das für meine Fans sagen, die das hier lesen und gleich einen Herzinfarkt bekommen.“

Trotz dieser Beruhigung hatte Ariana zuvor enthüllt, dass sie kurz davor war, die Musik aufzugeben, bevor sie 2024 für den Film ‚Wicked‘ zu drehen begann, in dem sie die Rolle der Glinda spielt. In der Show ‚Shut Up Evan‘ sagte sie: „[Glinda zu spielen] hat so viel für Ariana getan. Es hat meine gesamte Beziehung zum kreativen Schaffen völlig verändert. Ich dachte, ich würde nie wieder ein Album machen, als ich nach London ging. Das war irgendwie mein Geheimnis – ich dachte wirklich, das war’s.“ Die Sängerin von ‚One Last Time‘ sagte weiter, Glindas starker Glaube an sich selbst habe sie inspiriert, zur Musik zurückzukehren. Sie fuhr fort: „Ich habe so viel von ihr gelernt – als Figur, die so viel im Laufe dieser zwei Filme lernt und sich ständig selbst im Spiegel ansehen und die Teile von sich abstreifen muss, die sich nicht richtig anfühlen. Ich denke, ich wurde gezwungen, das gemeinsam mit ihr zu tun.“