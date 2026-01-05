Musik Ariana Grande: Tour-Vorbereitungen laufen gut

Ariana Grande at Wicked For Good premiere in London - Avalon - November 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.01.2026, 14:00 Uhr

Ariana Grande hat gesagt, dass ihre ‚Eternal Sunshine Tour‘ „gut läuft“.

Die 32-jährige Sängerin wird im Juni 2026 ihre erste Tournee seit sieben Jahren starten, und Grande hat nun verraten, dass sie seit Monaten an der Setliste arbeitet und die Proben für die Shows „sehr bald beginnen“ werden.

Im Gespräch mit ‚E! News‘ bei den Critics Choice Awards am Sonntag (04. Januar) sagte die ‚Wicked: For Good‘-Schauspielerin: „Ich arbeite jetzt schon seit Monaten an der Setliste. Sie ist auf einem guten Weg, aber wir werden es erst wissen, wenn wir mit den Proben beginnen – die sehr bald starten – und sehen, ob alles Sinn ergibt oder nicht.“ Die ‚Eternal Sunshine Tour‘ ist die erste Konzerttournee der ‚Side To Side‘-Sängerin seit der ‚Sweetener World Tour‘ 2019, und Grande verrät noch nichts darüber. Auf die Frage, was die Fans von der bevorstehenden Tour erwarten können, antwortete sie: „Ich möchte, dass es eine Überraschung bleibt.“ Sie fügte hinzu: „Ich bin dankbar, dass ich arbeiten kann, und freue mich auf die Tour.“

Grande war für ihre Darstellung der Glinda in ‚Wicked: For Good‘ bei den Critics Choice Awards für den Preis als beste Nebendarstellerin nominiert, verlor jedoch gegen Amy Madigan aus ‚Weapons‘. Der Universal-Blockbuster aus dem Jahr 2025 war außerdem für sechs weitere Auszeichnungen nominiert, darunter „Bester Film“ und „Bestes Kostümdesign“.