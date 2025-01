Stars Ashley Tisdale: Ihre Tochter dachte, Zac Efron sei ihr Vater

Ashley Tisdale and Zac Efron - High School Musical 2 premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.01.2025, 14:00 Uhr

Ashley Tisdales Tochter dachte, ihr ‚High School Musical‘-Co-Star Zac Efron sei ihr Vater.

Die 39-jährige Schauspielerin spielte die Rolle der Sharpay Evans in dem Disney Channel-Hit an der Seite von Zac als Troy Bolton. Als Ashley ihrer dreijährigen Tochter Jupiter, deren tatsächlicher Vater Christopher French ist, vor etwa einem Jahr den 2006er-Musicalfilm zeigte, fragte das kleine Mädchen, ob der 37-jährige Schauspieler ihr „Papa“ sei.

Im ‚Breaking Beauty Podcast‘ erinnerte sich Ashley jetzt: „Sie dachte, Zac Efron sei ihr Vater. Ich sagte: ‚Nein, das ist nicht Daddy. Nur weil sie beide dunkle Haare haben, ist das nicht Daddy.‘“ Ashley – die auch eine vier Monate alte Tochter namens Emerson mit ihrem Ehemann hat – erklärte auch, dass ihre Tochter langsam anfange zu begreifen, dass ihre Mama berühmt ist. Warum und wofür versteht das Kleinkind aber offenbar noch nicht so ganz. Die ehemalige ‚Hotel Zack und Cody‘-Darstellerin fügte hinzu: „Sie ist jetzt in dem Alter, in dem sie fragt, warum Menschen Fotos mit mir machen. Und ich wusste wirklich nicht, wie ich das beantworten sollte. Ich habe einfach gesagt: ‚Ich weiß es nicht.‘ Ich glaube, sie denkt wirklich, dass man einfach Fotos mit Leuten macht.“

Erst kürzlich verriet Ashley außerdem, dass ein anderer Hollywood-Star eine süße Verbindung zu Jupiter habe. ‚Elvis‘-Star Austin Butler (33) ist seit seiner Jugend mit Ashley befreundet und liebt es, eine „spaßige Onkel-Figur“ für ihre Tochter zu sein. Bei der Premiere seines jüngsten Films ‚Bikeriders‘ teilte er mit: „Ich spiele mit den Spielzeugen und so weiter, und dann kann ich am Ende des Tages nach Hause gehen.“ Er lobte Ashleys Erziehung und fügte hinzu: „Ich fühle mich geehrt, Teil ihres Lebens zu sein und ihre Kinder kennenzulernen.“ Ashley und Austin lernten sich kennen, als sie 2009 im Animationsfilm ‚Aliens in the Attic‘ mitspielten und standen auch 2011 gemeinsam in der romantischen Komödie ‚Sharpay‘s Fabulous Adventure‘ vor der Kamera. Austin datete in der Vergangenheit auch Ashleys ‚High School Musical‘-Co-Star Vanessa Hudgens (36).