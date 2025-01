Stars Aubrey Plaza: Erstes Statement nach dem Tod ihres Mannes

Aubrey Plaza at D23: The Ultimate Disney Fan Event - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2025, 09:00 Uhr

Aubrey Plaza ist den Menschen, die ihr nach dem Tod ihres Mannes beigestanden haben, „zutiefst dankbar“.

Die 40-jährige Schauspielerin war seit fast vier Jahren mit dem Drehbuchautor Jeff Baena verheiratet, als er sich am vergangenen Freitag (03. Januar) im Alter von 47 Jahren das Leben nahm. In einer Erklärung, die ,People‘ vorliegt, sagte Plaza: „Dies ist eine unvorstellbare Tragödie. Wir sind allen sehr dankbar, die uns ihre Unterstützung angeboten haben. Bitte respektieren Sie unsere Privatsphäre in dieser Zeit“. Laut TMZ wurde Baenas Leiche von einem Assistenten entdeckt. Die Polizei teilte der Nachrichtenagentur mit, dass Baena sich das Leben genommen habe.

Baena hatte an der Seite des Filmemachers Robert Zemeckis seinen ersten großen Durchbruch. Er diente als Produktionsassistent für den Regisseur von ,Zurück in die Zukunft‘ und arbeitete mit ihm an einer Reihe von Filmprojekten. Baena bekam auch die Gelegenheit, mit dem preisgekrönten Regisseur David O. Russell zusammenzuarbeiten, das Duo arbeitete schließlich an vier gemeinsamen Drehbüchern. Sein Regiedebüt gab Baena 2014 mit dem Film ,Life After Beth‘. Der Filmemacher verbrachte mehrere Jahre damit, die Zombie-Komödie auf die Beine zu stellen und es war Aubrey Plaza, die ihm schließlich half, den Film zu realisieren.

Baena und die Schauspielerin waren seit 2011 zusammen, doch haben sich stets bemüht, ihre Beziehung privat zu halten. Im Jahr 2021 gab Aubrey ihre Ehe jedoch in einem Instagram-Post bekannt, in dem sie Baena als ihren „lieben Ehemann“ bezeichnete.