Film ‚Babygirl‘: Antonio Banderas wollte Nicole Kidman Gefühl der Sicherheit geben

Bang Showbiz | 30.01.2025, 14:00 Uhr

Der spanische Schauspieler wollte unbedingt, dass sich seine Kollegin am Set wohlfühlte.

Antonio Banderas hat alles getan, damit sich Nicole Kidman beim Dreh der „komplizierten Szenen“ in ihrem Erotik-Thriller ‚Babygirl‘ sicher fühlte.

Der 64-jährige Schauspieler ist in dem pikanten Streifen als Theaterregisseur Jacob zu sehen, dessen Frau Romy (Kidman) eine verbotene Affäre mit dem jungen Praktikanten Samuel (Harris Dickinson) in ihrer Firma beginnt.

Der ‚Desperado‘-Star verrät, dass er und seine Hollywood-Kollegin nach der gemeinsamen Arbeit an dem intensiven Film eine enge Freundschaft aufgebaut haben. „Ich bin ein großer Fan von ihr. Sie ist eine meiner liebsten Schauspielerinnen aller Zeiten, um ehrlich zu sein“, schwärmt er im Gespräch mit ‚People‘. „Ich bewundere und respektiere sie und ich glaube, wir haben jetzt eine wunderbare Beziehung, weil es etwas ganz Besonderes war, diesen Film gemeinsam zu drehen.“

Allerdings seien die Dreharbeiten nicht einfach gewesen. „Es war ein sehr komplizierter Film, schwierig“, räumt der Darsteller ein. „Er verlangte von allen viel, vom Regisseur, von allen Schauspielern, und das war uns bewusst. Man muss sich also auf den richtigen Weg begeben.“

Antonio fügt hinzu, dass die Zusammenarbeit mit Nicole ein Kinderspiel war, obwohl der Film eine große Herausforderung darstellte. „Es war sehr einfach mit ihr. Sie war total engagiert bei dem, was sie tat. Freundlich, großzügig, professionell. Sie gab mir ein Gefühl der Sicherheit. Und ich denke, ich habe dasselbe versucht, um ihr ein Gefühl der Sicherheit zu geben, besonders in den Szenen, die kompliziert sind“, erklärt er.