Stars „Bei Kilometer 30“: Roland Kaiser läuft seinen Karriere-Marathon noch weiter

Roland Kaiser - August 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.02.2025, 14:00 Uhr

Roland Kaisers will weitermachen: Er ist den Marathon seiner Karriere noch nicht zu Ende gelaufen.

Der Musikstar bringt am 7. Februar das neue Album ‚Marathon‘, sein 29. Studioalbum, heraus und der Titel der Platte scheint für den Schlagersänger Programm zu sein. Seinen Durchbruch schaffte er 1980 mit dem Hit ‚Santa Maria‘ und seitdem legte er eine beachtliche und Jahrzehnte überdauernde Karriere hin – und wenn es nach ihm geht, ist diese noch lange nicht vorbei.

„Ich würde sagen, ich bin zurzeit maximal bei Kilometer 30“, sagt Roland Kaiser in einer Fragerunde auf Instagram. Damit meint er seinen erstaunlichen Karriereweg, den er die letzten 50 Jahre verfolgte. Für die Fans ist das eine gute Nachricht, denn ein Marathon ist in der Regel 42 Kilometer lang. Das bedeutet: Roland Kaiser ist noch lange nicht im Ziel und er will auch weiterhin auf der Bühne stehen, Touren spielen und Alben herausbringen. Der Star, der sich 2010 einer Lungentransplantation unterziehen musste, hat noch viele Ziele für seine Karriere.

Teil dieses Marathons ist dieses Jahr erst einmal die große Tour ‚Roland Kaiser – Die Arena Tournee 2025‘. Insgesamt 36 Konzerte wird der Schlagerstar geben, beginnend am 25. April in Bremen, endend am 5. Juni in Zürich.