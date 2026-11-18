Stars Bekommt Bill Kaulitz wegen seines Auftritts in Leipzig Ärger?

Bill Kaulitz - Tokio Hotel Jubilaeumskonzert - Berlin 15.08.25 - BANG Showbiz BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2026, 14:00 Uhr

Ein Konzertabend mit Tokio Hotel sorgt im Nachgang für Diskussionen.

Sänger Bill Kaulitz kritisierte während des Auftritts in Leipzig einen Mitarbeiter der Stadt öffentlich und brachte das Publikum gegen ihn auf. Nun prüft die Stadtverwaltung offenbar rechtliche Konsequenzen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur der Umgang mit den untersagten Bühneneffekten, sondern auch die persönliche Nennung des Verantwortlichen.

Ende Oktober hatte die große Arena-Tour von Tokio Hotel begonnen. Insgesamt 17 Städte in Europa stehen auf dem Programm. Am Freitag machte die Band Station in Leipzig. Rund 12.000 Menschen kamen in die ausverkaufte Quarterback Immobilien Arena. Doch während der Show lief offenbar nicht alles nach den Vorstellungen der Musiker. Wie die Zeitung ‚Bild‘ berichtet, beschwerte sich Bill Kaulitz auf der Bühne darüber, dass bestimmte Elemente der geplanten Pyrotechnik nicht eingesetzt werden durften. „Ich durfte am Anfang nicht mein kleines Feuerwerk in der Hand halten, und Tom darf heute auch nicht mit seiner Gitarre sprühen“, soll der 37-Jährige erklärt haben.

Anschließend machte der Sänger seinem Ärger Luft – und nannte dabei den vollständigen Namen des zuständigen Brandschutzbeauftragten. Dieser habe entschieden, „die Künstler einfach zu beschneiden in ihrer Kreativität“, behauptete Kaulitz. Die Konsequenz sei eine „schlechtere Show“ für Leipzig. Zudem forderte er die Konzertbesucher auf, den Mitarbeiter auszubuhen. Zahlreiche Fans kamen der Aufforderung nach.

Die Stadt Leipzig reagierte auf den Vorfall mit deutlichen Worten. Gegenüber ‚Bild‘ erklärte eine Sprecherin, man verurteile das „öffentliche und sachgrundlose Benennen der Mitarbeiter“. Die Namensnennung und die anschließende Verbreitung des Ausschnitts im Internet seien ein „erheblicher Angriff auf die Mitarbeiter“. Zudem stellte die Stadt klar, dass keineswegs sämtliche Pyroeffekte untersagt worden seien. Lediglich zwei der angemeldeten Elemente hätten keine Genehmigung erhalten. Für deren Einsatz wären laut Verwaltung eine Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz sowie entsprechende Fachkenntnisse erforderlich gewesen. Andere Effekte, darunter ein pyrotechnischer Wasserfall und ein Knalleffekt, seien hingegen genehmigt worden.

Das Video der Szene war zunächst auf dem offiziellen Instagram-Kanal von Tokio Hotel zu sehen. Inzwischen ist es dort nicht mehr abrufbar, wird aber weiterhin über Fanprofile verbreitet. Ob Bill Kaulitz tatsächlich rechtliche Konsequenzen drohen, ist noch offen. Eine Stellungnahme des Sängers oder seines Managements lag bislang nicht vor. Die Stadt prüft nach Angaben von ‚Bild‘ mögliche Schritte.