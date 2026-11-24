Stars Bella Hadid: Stylistin forderte sie zum Abnehmen auf

Bella Hadid - January 2026 - Avalon - The Beauty New York Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2026, 09:15 Uhr

Bella Hadid wurde von einer Stylistin zum Abnehmen aufgefordert.

Bella Hadid musste bereits zu Beginn ihrer Modelkarriere verletzende Erfahrungen machen.

Als sie gerade einmal 17 Jahre alt war, bekam die Fashion-Ikone von einer Stylistin zu hören, sie sei zu kräftig, um Kleidung von Saint Laurent tragen zu können. Die heute 30-Jährige erinnert sich an die Begegnung, die sie kurz nach ihrem Schulabschluss hatte. Damals wurde ihr nahegelegt, einige Pfunde zu verlieren, um den Ansprüchen der Modebranche zu genügen. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Harper’s Bazaar‘ schilderte Hadid die Situation: „Als ich 17 war und zu meinem ersten Casting bei einer Stylistin ging, deren Namen ich nicht nennen möchte, wurde mir im Grunde gesagt, ich sei zu groß, um Saint Laurent zu tragen, und müsse ein paar Pfund abnehmen.“ Die Bemerkung fiel in einer Phase, in der das Model gerade dabei war, ein gesünderes Verhältnis zu ihrem Körper und zum Essen zu entwickeln. „Ich kam gerade erst aus der Schule. Zwölf Jahre später bin ich das Gesicht von Saint Laurent. Außerdem repräsentiere ich Prada. Das ist unglaublich und irgendwie verrückt“, erklärte Hadid.

Die Modewelt habe sich seit ihren Anfängen deutlich verändert. Besonders wichtig seien jene Menschen, die sich innerhalb der Branche für bessere Bedingungen und einen respektvolleren Umgang mit Models einsetzen. Die damalige Kritik habe sie nach eigener Einschätzung nicht nachhaltig beeinflusst. Schließlich hatte sie zu diesem Zeitpunkt bereits genügend eigene Kämpfe mit ihrem Körperbild hinter sich. „Als sie das zu mir sagte, war ich gerade dabei, eine sehr schwierige Zeit hinter mir zu lassen, in der mein Körper eine große Rolle gespielt hatte“, erinnerte sich die 30-Jährige. Ihr Verhältnis zum Essen habe sich inzwischen verändert. Sie sei mit ihrem Körper im Reinen und könne akzeptieren, wenn andere Menschen andere Vorstellungen davon hätten, wie sie aussehen sollte.

Auch an die Öffentlichkeit richtete Hadid einen Appell. Sie wünsche sich mehr Einfühlungsvermögen gegenüber Menschen, die ständig fotografiert und beurteilt werden. „Ich würde mir wünschen, dass jeder einmal darüber nachdenkt, wie es sich anfühlen würde, jeden Tag vor die Tür zu gehen und fotografiert zu werden. Für jeden Menschen wäre das unangenehm“, sagte sie. Ihr Aussehen könne sich von einem Tag auf den anderen stark verändern. Mal sei ihr Gesicht geschwollen, an anderen Tagen wirke sie blass oder erschöpft. Schnell könnten Außenstehende daraus falsche Schlüsse ziehen und etwa vermuten, sie nehme Drogen. Dabei könnten hormonelle Veränderungen, insbesondere bei Frauen, sowie Probleme mit dem Immunsystem das Gewicht und das Erscheinungsbild beeinflussen. Hadid eröffnete im vergangenen Monat die Victoria’s-Secret-Modenschau 2026. Gerade angesichts solcher öffentlichen Auftritte hält sie einen sensibleren Umgang mit dem Körper anderer Menschen für dringend notwendig.