Film Bella Ramsey: Sie spricht über den ‚ein bisschen beängstigenden‘ ‚The Last of Us‘-Hype

Bang Showbiz | 27.04.2025, 14:00 Uhr

Nach der Show spielt die Darstellerin wieder in einem Serien-Hit mit.

Nach ‚Game of Thrones‘ spielt Bella Ramsey wieder in einem Serien-Hit mit.

Im Interview spricht die 21-jährige Schauspielerin jetzt über die besondere Qualität des Endzeit-Dramas ‚The Last of Us‘ – und darüber, dass sie den Hype um die Show „ein bisschen beängstigend“ finde.

Ramsey meldet sich zurück – und die Darstellerin wächst mit ihrer Figur. In der zweiten Staffel von ‚The Last of Us‘ (bei Sky und WOW gestartet) spielt sie die Rolle der Ellie nicht nur älter, sondern auch tiefer, verletzlicher, widersprüchlicher. Im Interview mit ‚teleschau‘ spricht die Britin über das Aufwachsen vor der Kamera und die Angst, sich zu verlieren. Auf die Frage, ob sie das Videospiel ‚The Last of Us‘ gekannt habe, auf dem die Show basiert, verriet Bella: „Ich hatte davon gehört – es war eines der wenigen Videospiele, die ich überhaupt kannte. Also, abgesehen von ‚Call of Duty‘ und ‚Fortnite‘!“ Über den Start der zweiten Staffel der Serien-Adaption erzählte Ramsey: „Es ist ein bisschen beängstigend, um ehrlich zu sein. Als die erste Staffel rauskam, war das ja ein riesiges Ding – und jetzt bin ich mir einfach total bewusst, dass Staffel zwei kommt und dass alle drauf schauen werden.“