Stars Bella Thorne: Das störte sie an ihrer Kindheit

Bella Thorne - HollyShorts Film Festival Awards Night 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.12.2024, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin reflektiert offen über das Aufwachsen im Rampenlicht.

Bella Thorne denkt, dass sie als Kinderstar „keine Stimme“ hatte.

Die 27-jährige Schauspielerin wurde als Teenager berühmt, als sie an der Seite von Zendaya in der Disney Channel-Sitcom ‚Shake It Up – Tanzen ist alles‘ zu sehen war. Heute ist sie der Meinung, dass allen Kinderstars eine „echte Therapie“ angeboten werden soll, um ihnen dabei zu helfen, mit den Tücken des frühen Erfolgs umzugehen.

„Ich bin sehr dankbar für [meine Kindheit]“, erzählte Bella gegenüber dem ‚People‘-Magazin. „Natürlich, wenn ich mich in der Therapie mit Dingen auseinandersetze und so weiter, hat mir die Therapie sehr geholfen, mit meinem eigenen Mist umzugehen. Es hat mir wirklich geholfen, das Leben zu verstehen und nicht so wütend zu sein. Ich glaube, ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht unbedingt eine Stimme habe, so wie ich aufgewachsen bin. Es war eher so, dass die Stimme von allen anderen auf mich gerichtet war. “

Die Sängerin forderte: „Ich denke, so ist die Welt. Für Kinder, die aufwachsen und über Nacht berühmt werden, sollte eine echte Therapie vorgeschrieben werden.“ Anschließend brachte Bella Popsängerin Chappell Roan ins Gespräch. Diese hatte erzählt, sich bei Begegnungen mit einigen Fans „unsicher“ gefühlt zu haben. „Ich glaube, Chappell Roan hat gerade auch darüber gesprochen – dass man verrückt wäre, wenn man nicht verrückt werden würde, weil es einem manchmal einfach zu viel wird“, erklärte die ‚Urlaubsreif‘-Darstellerin.