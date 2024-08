Stars Ben Affleck: Er scheut Wiedersehen mit JLo

Ben Affleck and Jennifer Lopez - LA Premiere Of Amazon MGM - This Is Me...Now: A Love Story - Gettty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2024, 10:00 Uhr

Ben Affleck wird Berichten zufolge ein Wiedersehen mit seiner entfremdeten Ehefrau Jennifer Lopez auf dem roten Teppich vermeiden, indem er die Premiere ihres neuen Films schwänzt.

Jennifer spielt die Hauptrolle im Streifen ‚Unstoppable‘ – der von Ben produziert wurde – und der Film soll nächsten Monat auf dem Toronto International Film Festival in Kanada debütieren. Ein neuer Bericht deutet aber darauf hin, dass Ben bei der glitzernden Premiere des Films auf dem roten Teppich fehlen wird, damit er eine möglicherweise unangenehme öffentliche Begegnung mit der Sängerin und Schauspielerin vermeiden kann, nachdem sie die Scheidung eingereicht hat.

Ein Insider verriet der ‚New York Post‘-Kolumne ‚Page Six‘, dass Jennifer an der Vorführung am 6. September teilnehmen werde. Ben aber habe sich entschieden, nicht dabei zu sein. Das Hollywood-Paar trennte sich im April nach fast zwei Jahren Ehe, aber sie hielten ihre Trennung geheim, bis Jennifer am 20. August – dem Datum ihres zweiten Hochzeitstags – Gerichtsunterlagen einreichte, die bestätigten, dass die Beziehung vorbei war. Ein früherer Bericht, der von der ‚Daily Mail‘ veröffentlicht wurde, deutete darauf hin, dass die Filmbosse darauf drängten, dass die beiden zusammen auf dem Filmfestival auftreten, um ‚Unstoppable‘ einen Publicity-Schub zu geben. Ein Insider verriet der Publikation: „Bestimmte Produzenten drängen die beiden, gemeinsam bei der Premiere in Toronto aufzutreten, um für Aufmerksamkeit für den Film zu sorgen.“

‚Unstoppable‘ ist nicht das einzige Filmprojekt, das das ehemalige Paar in der Pipeline hat. Jennifer hat kürzlich die Dreharbeiten zu ‚Kiss of the Spider Woman‘ abgeschlossen, der ebenfalls von Bens Firma Artists Equity produziert wurde. Der 55-jährige Pop-Superstar war Anfang der 2000er Jahre mit dem Hollywood-Schauspieler Ben verlobt, aber die Beziehung endete kurz bevor sie den Bund fürs Leben schließen sollten. Im Jahr 2021 kamen sie wieder zusammen, bevor sie sich 2022 in zwei Zeremonien das Ja-Wort gaben – eine in Las Vegas und eine in Georgia. Der Scheidungsantrag kam genau zwei Jahre nach der extravaganten zweiten Party des Paares am 20. August 2022. Im Scheidungsantrag ist als offizielles Trennungsdatum der 26. April 2024 angegeben.