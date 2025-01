Stars Ben Affleck und Jennifer Lopez: Scheidung ist besiedelt

Ben Affleck and Jennifer Lopez - LA Premiere Of Amazon MGM - This Is Me...Now: A Love Story - Gettty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2025, 09:00 Uhr

Das Paar hat seine Scheidung geregelt.

Ben Affleck und Jennifer Lopez haben ihre Scheidung geregelt.

Der 52-jährige Hollywood-Star und die Sängerin (55) hatten 2022 in Las Vegas geheiratet, zwei Jahre später reichte Lopez die Scheidung ein. Nun berichtet das Blatt TMZ, dass ihre Ehe im März „offiziell“ zu Ende sein wird.

Sowohl Lopez als auch Affleck sollen demnach ihr Vermögen behalten, was sie jeweils einzeln während ihrer Ehe aus verschiedenen Projekten erworben haben. Ben werde somit seinen „Anteil an seiner Produktionsfirma Artists Equity“ behalten. Er hatte die Firma 2022 zusammen mit seinem Schauspielerkollegen Matt Damon gegründet. Unter dem Banner liefen Filme wie ,The Instigators‘ und ,The Accountant 2’. Während ihrer Ehe arbeitete Jennifer an Filmen wie ,Shotgun Wedding’ und ,The Mother‘ mit und veröffentlichte ihr neuntes Studioalbum ,This Is Me… Now‘. Aus den juristischen Dokumenten, die das Blatt einsehen konnte, geht außerdem hervor, dass Jennifer Lopez ihren Mädchennamen Jennifer Lynn Lopez wieder annehmen will.

Das Paar sei um der Kinder willen um ein gutes Verhältnis bemüht. Lopez hat mit Ex-Mann Marc Anthony (56) die Zwillinge Max und Emme (16). Affleck hat mit Jennifer Garner (52) die Kinder Violet (18), Seraphina (15) und Samuel (12).