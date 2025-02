Stars Ben Stiller: Seine Arbeit bei ‚Saturday Night Live‘ machte ihn „nervös“

Bang Showbiz | 07.02.2025, 16:00 Uhr

Ben Stiller verabschiedete sich von ‚Saturday Night Live‘, da er seiner Meinung nach „kein großartiger Live-Performer“ gewesen sei.

Der 59-jährige Schauspieler schloss sich 1989 im Alter von 23 Jahren der Besetzung der langjährigen TV-Comedyshow an, verließ die Sendung jedoch nach nur vier Episoden, da er merkte, dass er für das Format nicht geeignet war.

Der Darsteller erzählte in einem Interview mit dem ‚Hollywood Reporter‘: „Ich wusste einfach, dass ich kein großartiger Live-Performer war.“ Stiller sei vor der Live-Show immer besonders „nervös“ gewesen und erkannte schließlich, dass er besser dafür geeignet ist, „Filme zu drehen“. Der ‚Zoolander‘-Star sagte: „Es machte mich nervös. Ich werde schon gestresst, wenn ich nur daran denke, und Filme zu machen ist einfach das Gegenteil davon.“ Saturday Night Live feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag und die Show bot im Laufe der Jahre einigen der größten Comedy-Namen Hollywoods eine Plattform, darunter Ben, Will Ferrell, Tracy Morgan, Eddie Murphy und Chevy Chase. Morgan gab jedoch vor Kurzem zu, dass er sich nach seinem Einstieg bei der Show „kulturell isoliert“ gefühlt habe.