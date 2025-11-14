Film ‚Bend It Like Beckham‘: Fortsetzung hat ‚große Fußstapfen zu füllen‘, sagt Gurinder Chadha

Gurinder Chadha - NOVEMBER 2025 - Bang Showbiz - Christmas Karma Movie Premiere - The Curzon London BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2025, 18:00 Uhr

Regisseurin Gurinder Chadha hat zugegeben, dass die Fortsetzung von ‚Bend It Like Beckham‘ „große Fußstapfen zu füllen“ hat.

Die 65-jährige Filmemacherin bestätigte Anfang des Jahres, dass sie an einer Fortsetzung des Sportdramas von 2002 arbeitet, das Keira Knightley und Parminder Nagra in den Hauptrollen zeigte. Nun deutete sie an, dass sie bereits „gute Ideen“ für den Film habe.

Bei der Weltpremiere ihres neuesten Films ‚Christmas Karma‘ am Mittwochabend (12. November) im Curzon Mayfair in London sagte Gurinder exklusiv gegenüber ‚BANG Showbiz‘: „Das sind große Fußstapfen, aber ich beschäftige mich damit. Ich schaue es mir an. Ich möchte eine gute Geschichte finden. Mal sehen, was wir entwickeln – aber ja, ich arbeite definitiv an etwas. Ich habe ein paar Ideen — gute Ideen — und ich arbeite daran.“

Und ‚Bend It Like Beckham‘ ist nicht der einzige ihrer früheren Filme, zu dem die Regisseurin gerne zurückkehren würde, denn es gebe immer noch „so viel Liebe“ für ihr Coming-of-Age-Drama von 2008 ‚Angus, Thongs and Perfect Snogging‘. Zum möglichen Sequel sagte sie: „Bei meinen Screenings kommen heute Leute in ihren 30ern und 40ern und erleben ihre Kindheit neu. Es gibt so viel Liebe für diese Filme. Ich würde gerne mehr machen — aber das liegt wirklich bei Paramount. Ich habe es versucht! Wenn genug Leute danach fragen, könnten wir es sicher möglich machen.“

‚Christmas Karma‘ ist ein Bollywood-inspiriertes Musical basierend auf ‚A Christmas Carol‘, und Gurinder gab zu, dass Musik immer eine wichtige Rolle in ihrem Erzählstil spielt. Sie sagte: „Weißt du, all meine Filme haben so viel Musik – und Musik ist mein Leben. Ich finde immer Wege, Geschichten mit Musik zu erzählen. Die Leute sprechen immer noch über den ‚Bend It Like Beckham‘-Soundtrack — er ist immer noch auf ihren Playlists!“ Musik sei eine so großartige Art, Geschichten zu erzählen: „Du hast die Bilder, die Musik, den perfekten Song… nichts ist vergleichbar. Es ist Alchemie.“

Diesen Sommer erklärte Gurinder, dass sie glaube, jetzt sei der richtige Zeitpunkt, zu ‚Bend It Like Beckham‘ zurückzukehren, wegen des Popularitätsbooms im Frauenfußball. Sie sagte der ‚BBC‘: „Wir waren Teil der Veränderung des Spiels für Frauen, also fühlte es sich wie ein guter Moment an, zu den Figuren zurückzukehren.“ Vieles habe sich seit dem Original verändert, aber die Regisseurin glaubt, dass noch immer zu viele Leute finden, dass Frauen nicht Fußball spielen sollten. „Es gibt Menschen, die es immer noch nicht ernst nehmen, obwohl die Lionesses gerade sehr erfolgreich sind. Ich habe es eine Weile ruhen lassen, aber dann dachte ich: Schau auf die EM, schau auf die Lionesses.“

‚Christmas Karma‘ kommt am 14. November ins Kino.