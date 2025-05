Musik Beyoncé bricht mit Einnahmen der Cowboy Carter Tour schon Rekorde

Beyoncé - NRG Stadium - NFL Halftime Show - December 25th 2024 - Alex Slitz - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2025, 18:00 Uhr

Beyoncé hat ihre ‚Cowboy Carter Tour‘ mit einem rekordverdächtigen Einspielergebnis von 55,7 Millionen US-Dollar begonnen.

Die ‚Crazy In Love‘-Hitmacherin beendete am 9. Mai eine Serie von fünf Auftritten im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, und spielte mit 217.000 verkauften Tickets weit über 50 Millionen Dollar ein.

Wie das Magazin ‚Rolling Stone‘ berichtete, ist die Aufführung in Los Angeles das bisher „größte gemeldete Engagement an einem einzigen Veranstaltungsort“ des Jahres. Es ist auch der fünftumsatzstärkste Tourstopp in der Geschichte von Boxscore, nur übertroffen von U2 im Sphere in Las Vegas in den Jahren 2023 und 2024, Harry Styles im New Yorker Madison Square Garden im Jahr 2022 und Take That’s Wembley Stadium im Jahr 2011. Außerdem ist es das umsatzstärkste Engagement einer Künstlerin an einem einzigen Veranstaltungsort in der Geschichte.

Beyoncé begann ihre Tour am 28. April und kehrte am 1., 4., 7. und 9. Mai an den Veranstaltungsort zurück. Sie spielte dort durchschnittlich 11,1 Millionen Dollar pro Abend ein und begrüßte über 43.000 Fans bei jeder Show. Mit drei Auftritten im Jahr 2023 sind Beyoncés insgesamt acht Auftritte mehr als jeder andere Künstler in der fünfjährigen Geschichte des Veranstaltungsortes zu verzeichnen hat.

Am Eröffnungsabend der SoFi-Serie wurde die Grammy-Preisträgerin von ihren Töchtern Blue Ivy Carter und Rumi Carter auf der Bühne begleitet. Blue Ivy (13) tanzte mit ihrer berühmten Mutter während ihrer Performance von ‚America Has A Problem‘. Später gab Beyoncés und Jay-Zs siebenjährige Rumi Carter ihr Bühnendebüt. Als Beyoncé die bewegende Ballade ‚Protector‘ schmetterte, standen Rumi und ihre große Schwester mit ihr im Rampenlicht.