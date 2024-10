Stars Beyoncé: Kein Showbiz für die Kids?

Beyonce accepts the award for best dance/electronic music album at the 65th Grammy Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2024, 12:38 Uhr

Die Mutter der Popikone ist sich nicht sicher, ob ihre Enkel ebenfalls auf die Bühne wollen.

Beyoncés Kinder werden womöglich nicht in ihre Fußstapfen treten.

Die 43-jährige Popikone zieht mit ihrem Ehemann Jay-Z die zwölfjährige Blue Ivy, die demnächst ihr Filmdebüt als Sprecherin in ‚Mufasa: Der König der Löwen‘ geben wird, sowie die siebenjährigen Zwillinge Rumi und Sir groß. Beyoncés Mutter Tina Knowles erklärte jetzt in einem neuen Interview, dass sie nicht sicher sei, ob die drei Kids ebenfalls eine Karriere im Showgeschäft anstreben werden, sobald sie erwachsen sind. Tina sagte im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘: „Naja, wisst ihr, wir werden sehen, sie sind noch sehr jung. Wir wissen nicht, in welche Richtung sie gehen werden. Vielleicht werden sie Präsidenten! Blue Ivy ist sehr schlau und sehr künstlerisch veranlagt, aber wir wissen nicht, was sie machen wird. Sie ist erst zwölf, es hat also noch Zeit. Als Mutter sehe ich viel von mir in ihnen und das ist wirklich interessant, denn ich sage ihnen die Dinge, die mir meine Mutter gesagt hat. Und jetzt höre ich Beyoncé dasselbe in einer anderen, cooleren Art sagen, aber es ist immer noch das gleiche.“

Tina, die neben Beyoncé auch die 38-jährige Tochter Solange hat, verriet außerdem, dass ihre Rolle als Mutter für sie „die größte Freude“ im Leben gewesen sei. „Ich habe mein Bestes gegeben, ich entschied, dass sie meine Priorität sind und dass ich jeden Traum, den sie hatten, unterstützen würde“, erzählte sie im Interview.