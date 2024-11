Musik Beyoncé: Sprecherin äußert sich zu Tour-Gerüchten

Beyonce accepts the Innovator Award at the 2024 iHeartRadio Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.11.2024, 11:00 Uhr

Geht die Musikerin 2025 auf große Tournee? Nun gibt es endlich Klarheit.

Ein Sprecherin von Beyoncé hat Gerüchte dementiert, wonach der Superstar nächstes Jahr auf Tournee gehen wird.

Die 43-jährige Sängerin veröffentlichte im März ihr neuestes Album ‚Cowboy Carter‘ und wird im Dezember auf die Bühne zurückkehren, um bei der Halbzeitshow des großen NFL-Spiels zwischen den Houston Texans und den Baltimore Ravens am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) zu performen.

Ihre rege Aktivität veranlasste die Fans dazu, über die Möglichkeit einer Tournee im Jahr 2025 zu spekulieren. Doch nun weist Beyoncés langjährige Sprecherin Yvette Noel-Schure die Gerüchte zurück. In einem Post auf X reagierte Yvette auf entsprechende Spekulationen und schrieb: „Unwahr. Hier gibt es nichts zu berichten. Wann immer es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr es zuerst direkt von der Quelle.“

Die ‚Single Ladies‘-Interpretin wird für die Unterhaltung des NFL-Spiels sorgen, das an Weihnachten live auf Netflix übertragen wird. Das Spiel findet im NRG-Stadion in Beyoncés Heimatstadt Houston, Texas, statt.

In einem Artikel auf der Netflix-Nachrichtenseite Tudum hieß es: „Es beginnt, sehr nach Weihnachten auszusehen – und zwar ‚Cowboy Carter‘-Weihnachten. Am 17. November kündigte Netflix an, dass Beyoncé während des NFL-Weihnachtsspieltags, der am Mittwoch, dem 25. Dezember, live auf Netflix übertragen wird, als Darstellerin in der Halbzeitpause auftreten wird. Der Auftritt findet während des zweiten der beiden Netflix-Weihnachtsspiele statt, wenn die Houston Texans um 16.30 Uhr im NRG Stadium gegen die Baltimore Ravens spielen.“