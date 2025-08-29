Stars Bill Kaulitz: Er teilt Fotos von Poolparty mit Jannik Kontalis

Bill Kaulitz - Tokio Hotel Jubilaeumskonzert - Berlin 15.08.25 - BANG Showbiz BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.08.2025, 14:00 Uhr

Bill Kaulitz lud zahlreiche prominente Gäste zu seiner Poolparty in Los Angeles ein, bei der auch Reality-TV-Star Jannik Kontalis (29) anwesend war.

Der 35-jährige Tokio Hotel-Sänger begrüßte bei seiner Feier bekannte Gesichter wie den ehemaligen Partner von Yeliz Koc (31) und dessen Kollegen Giuliano Hediger bei sich zuhause.

Bill (35) ließ seine Fans auf seinem Account auf Instagram an der ausgelassenen Sommerparty teilhaben, indem er Videoclips und Fotos des Events postete. In einem Clip ist Jannik dabei zu sehen, wie er gut gelaunt im Pool steht und in die Kamera winkt. Auf einem der Fotos sonnt sich der Reality-Star mit geschlossenen Augen und weitere Bilder zeigen, dass sich auch Bill auf der Poolparty sehr amüsiert zu haben scheint. Mit einer Seifenblasenmaschine liegt er lachend auf dem Boden und streckte der Kamera auf einer der Aufnahmen auch seinen Allerwertesten entgegen.

Die Poolparty in L.A. ist aber nicht der erste Anlass, bei dem Jannik und der Bruder von Tom Kaulitz (35) gemeinsam Zeit verbrachten. Bill und Jannik waren zuvor bei einem Clubbesuch gesichtet worden. Es ist bisher jedoch noch nicht sicher, ob sich zwischen den Stars eine Freundschaft entwickelt oder ob mehr dahinterstecken könnte.