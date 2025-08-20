Stars Bill Kaulitz: Wilde Partynacht mit Jannik Kontalis

Bang Showbiz | 20.08.2025, 14:00 Uhr

Der Star hat über seine wilde Partynacht mit der TV-Persönlichkeit geplaudert.

Bill Kaulitz hat über seine wilde Partynacht mit Jannik Kontalis (29) geplaudert.

Der 35-jährige Tokio Hotel-Sänger und die Reality-TV-Persönlichkeit machten auf sich aufmerksam, als sie am letzten Wochenende zusammen beim ausgelassenen Feiern gesichtet wurden.

Kaulitz sprach jetzt in einer neuen Folge seines ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘-Podcasts, den er zusammen mit seinem Bruder Tom Kaulitz (35) moderiert, über seine Partynacht mit dem Ex-Partner von Yeliz Koc (31). Bill erzählte lachend: „Ja, ich möchte jetzt einmal direkt mit den Gerüchten aufräumen und sie bestätigen. Es ist richtig, ich werde First Lady von Mönchengladbach.“ Der Künstler fügte über die Spekulationen rund um den Abend der beiden Stars scherzend hinzu, dass er das Rathaus in dem Ort demnächst in ein luxuriöses Anwesen umbauen würde. Bill witzelte: „Und da ziehe ich dann ein.“ Die aufgekommenen Schlagzeilen, über die der Musiker keine Details preisgab, hätten ihn „amüsiert“. Bill sagte: „Ich habe mich köstlich amüsiert.“ Jannik zeigte sich auf seinem Instagram-Account sichtlich begeistert über den Abend mit Kaulitz und teilte eine schlagfertige Nachricht an alle, die ihre gemeinsame Partynacht kritisch betrachten. Kontalis verkündete: „Ich wünschte, ihr hättet alle einen Bill in eurem Leben… Und jetzt f*ckt euch alle.“