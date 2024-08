Ungewöhnliches Haar-Accessoire „The Crow“-Premiere: Mit diesem Look sorgt FKA Twigs für Aufsehen Künstlerin FKA Twigs weiß, wie sie mit ihren Looks die Blicke auf sich zieht. Das hat die 36-jährige Hauptdarstellerin von „The Crow“ in New York bei der Premiere unter Beweis gestellt.