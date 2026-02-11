Stars Bill und Tom Kaulitz deuten ein geheimes neues Projekt an

Bang Showbiz | 11.02.2026, 14:00 Uhr

Bill und Tom Kaulitz deuten ein geheimes neues Projekt an.

Die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom sorgen erneut für Spekulationen.

In ihrem Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ haben die Tokio-Hotel-Stars ein bislang „geheimes Projekt“ angekündigt, das noch in diesem Frühjahr erscheinen soll. Die Ankündigung sorgt bei ihren Fans für große Vorfreude und wirft Fragen über den nächsten Karriereschritt der Musiker und Entertainer auf. In der jüngsten Podcast-Folge sprachen Bill (36) und Tom (36) darüber, wie sie kürzlich gemeinsam im Studio in Los Angeles gewesen seien, um an einem Projekt zu arbeiten, über das derzeit noch kaum etwas bekannt ist. Erste Details verrieten sie jedoch bereits: Die Veröffentlichung sei für Mai 2026 geplant, und es soll sich um ein musikalisches Vorhaben handeln.

Bill deutete zudem an, dass es sich bei dem Projekt um eine Coverversion eines deutschen Songs handeln könnte. Konkrete Titel oder Inhalte hielten sie jedoch noch geheim, erklärten die Brüder im Rahmen des Gesprächs. Die Aufnahme fand in den legendären Village Studios statt, einem Studio mit Geschichte, in dem bereits zahlreiche große Platten entstanden sind – ein Umstand, der Tom besonders begeisterte.

Die Ankündigung kommt in einem besonders produktiven Jahr für die Kaulitz-Brüder. Neben dem geheimen Projekt arbeiten sie weiterhin an anderen großen Vorhaben: Ihre Reality-Doku ‚Kaulitz und Kaulitz‘ geht in die dritte Staffel, die ebenfalls 2026 veröffentlicht werden soll. Außerdem werden Bill und Tom im Dezember zum ersten Mal gemeinsam die ZDF-Show ‚Wetten, dass..?‘ moderieren, was als weiterer Meilenstein in ihrer TV-Karriere gilt.