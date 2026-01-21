Stars Bill und Tom Kaulitz übernehmen ‚Wetten, dass…?‘

Bang Showbiz | 21.01.2026, 14:00 Uhr

Jetzt ist es offiziell: Die Tokio Hotel-Stars werden als Gastgeber durch das ZDF-Kultformat führen.

‚Wetten, dass…?‘ kehrt mit Bill und Tom Kaulitz als Moderatoren zurück.

Zuerst war es nur ein Gerücht, inzwischen ist es offiziell: Die Tokio Hotel-Stars bringen die Kult-Show zurück ins deutsche Fernsehen. Das bestätigte das ZDF in seinem ‚Morgenmagazin‘. Die Kaulitz-Zwillinge gaben die Neuigkeiten wiederum in ihrem Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ bekannt.

„Es ist immer noch komisch, das auszusprechen. Ich bin ganz, ganz aufgeregt!“, gestand Bill. Tom sprach die aufregenden News anschließend aus: „Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Wir werden ‚Wetten, dass..?‘ zurückbringen!“ Dabei habe alles mit einem „dummen Witz“ des Gitarristen angefangen. Vor rund zwei Jahren habe Tom bei der Preisverleihung der ‚1LIVE-Krone‘ gescherzt: „Die Gerüchte stimmen, wir übernehmen ‚Wetten, dass..?‘.“

Laut Bill habe es damals noch überhaupt keine Gespräche gegeben. Toms lässige Bemerkung brachte die beiden dann plötzlich ins Spiel. Nach dem Event hätten „langsam“ die Verhandlungen mit dem Sender begonnen. „Da gab es ganz viele geheime Treffen, wo wir immer noch Codewörter benutzt haben“, plauderte Bill aus. Die Kaulitz-Twins haben eine wichtige Lektion aus der Geschichte gezogen: „Manchmal muss man es nur aussprechen, was man will, Leute.“

Auch ein Ausstrahlungstermin steht bereits fest: Am 5. Dezember 2026 zeigt das ZDF die erste ‚Wetten, dass…?‘-Neuauflage mit Bill und Tom Kaulitz. Laut dem Sänger können sich Interessierte schon jetzt mit Wetten bewerben. Tom wiederum versprach eine hochkarätige Gästeliste: „Das wird Hollywood, Leute!“

Auch Show-Erfinder Frank Elstner hat sich bereits zur Neubesetzung geäußert. „Ich gratuliere dem ZDF, dass sie mit Tom und Bill Kaulitz eine mutige und kreative Entscheidung getroffen haben, die in Zeiten von TikTok, YouTube und Co. den richtigen Akzent setzt. Jungs, ich drücke euch die Daumen!“, verkündete der 83-Jährige.