Stars Billie Eilish: 2024 war ganz nach ihrem Geschmack

Billie Eilish - Academy Awards 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.12.2024, 09:00 Uhr

Die Sängerin zieht in ihrem persönlichen Jahresrückblick ein positives Fazit zu 2024.

Billie Eilish verrät, dass 2024 für sie „ein Jahr voller Freundschaft“ und „gutem Sex“ war.

Die 23-jährige Sängerin hat in ihrem jährlichen Interview mit der Zeitschrift ‚Vanity Fair‘ über die Ziele nachgedacht, die sie sich letztes Jahr gesetzt hat.

In dem Gespräch enthüllte Billie, die seit 2017 jedes Jahr ein Interview mit der Publikation führt: „Ich habe das ganze Jahr über nichts anderes getan, als Freundschaften zu schließen und bin Leuten so nahe gekommen, denen ich vorher nicht nahe stand, und habe mich wieder mit Leuten angefreundet, mit denen ich früher befreundet war. Es war einfach ein Jahr voller Freundschaft und ehrlich gesagt, auch wenn ich viele Dinge gesagt habe, die ich tun möchte, war das die Sache, die ich tun wollte. Und ich habe es wirklich getan und es war großartig.“ Anschließend räumte die ‚bad guy‘-Interpretin ein: „Und ja, ich hatte eine Menge guten Sex. Also gern geschehen, Billie.“

Trotz ihres offenen Geständnisses bestand die Musikerin kürzlich darauf, dass sie ihre Sexualität oder persönliche Beziehungen nicht mehr in der Öffentlichkeit diskutieren möchte. Im Oktober sagte sie dem ‚Vogue‘-Magazin „Ich wünschte, niemand wüsste etwas über meine Sexualität oder über mein Dating-Leben. Niemals, niemals, niemals“, betonte sie. „Und ich werde nie wieder über meine Sexualität sprechen. Und ich werde auch nie wieder darüber sprechen, wen ich date.“