Musik Billie Eilish: ‚Birds Of A Feather‘ ist der meistgestreamte Song 2024

Billie Eilish - Kia Forum Dec 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.01.2025, 11:00 Uhr

Billie Eilishs ‚Hit Birds Of A Feather‘ wurde zum meistgestreamten Song des Jahres 2024 auf Spotify ernannt.

Der Chart-Hit der Popsängerin – veröffentlicht im Juli und nominiert für drei Grammy-Auszeichnungen, darunter ‚Song of the Year‘, ‚Record of the Year‘ und ‚Best Pop Solo Performance‘ – führte die Liste der beliebtesten Veröffentlichungen des Streaming-Giganten mit 1,775 Milliarden Streams an. Damit überholte sie Sabrina Carpenters Erfolgs-Hit ‚Espresso‘, der mit 650.000 weniger Streams auf Platz zwei landete.

Sabrinas Song wird bei den Grammys gegen Billies Hit antreten, da er ebenfalls in den Kategorien ‚Record of the Year‘ und ‚Best Pop Solo Performance‘ nominiert ist. ‚Espresso‘ – veröffentlicht im April – führte zuvor die Spotify-Wrapped-Liste an, gefolgt von Benson Boones ‚Beautiful Things‘ auf Platz zwei und Billies ‚Birds Of A Feather‘ auf Platz drei.

‚Birds Of A Feather‘ ist Teil von Billies 2024er Album ‚Hit Me Hard and Soft‘. Die Sängerin hat kürzlich verraten, dass sie bereits an einem Nachfolgealbum arbeitet. In einem Interview mit CBS News gab Billie eine Tour durch ihr Studio und erklärte, dass sie wieder mit ihrem Bruder und Kreativ-Partner Finneas zusammenarbeitet. Sie sagte: „Es macht einfach so viel Spaß. Es ist gar nicht ernst. Wir machen einfach Musik – und häkeln auch eine Menge.“ Billie sprach auch über ihre Herausforderungen mit Schreibblockaden und sagte: „Es fühlt sich nie angenehm an. Man gewöhnt sich nie daran. Es passiert, und du denkst: ‚Was zur Hölle?! Ich werde nie wieder etwas erschaffen können.‘“