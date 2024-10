Stars Billie Eilish leidet an den Folgen ihres frühen Ruhms

Billie Eilish - Academy Awards 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2024, 11:42 Uhr

Die Sängerin ist der Meinung, dass sie "nicht wirklich erwachsen" geworden ist.

Billie Eilish befürchtet, dass sie durch ihren frühen Ruhm „verkrüppelt“ wurde.

Die 22-jährige Sängerin räumt ein, dass sie momentan eine schwere Zeit durchmacht und führt das darauf zurück, dass sie ins Rampenlicht gedrängt wurde, als sie im Alter von 14 Jahren ihre erste Hit-Single hatte.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚Los Angeles Times‘ erzählt sie: „Ich merke, dass ich eine schwierige, seltsame Zeit durchmache, seit ich in meinen 20ern bin. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich nicht ewig die Jüngste im Raum sein werde. Gleichzeitig wird man durch den Ruhm ziemlich eingeengt. Deshalb verhalte ich mich manchmal wie ein Kind, weil ich denke: ‚Ja, ich bin in der Zeit stehen geblieben.‘ Wenn ich andere Popstars anschaue, sehe ich, dass sie immer noch ein bisschen wie 16 sind. Das ist schon irgendwie deprimierend.“

Die ‚bad guy‘-Interpretin fügt hinzu: „Ich bin ein anderer Mensch – ich bin einfach nicht wirklich gewachsen. Ich bin nicht wirklich erwachsen geworden.“

In dem Interview spricht die Musikerin auch über ihr schwieriges Verhältnis zum Rampenlicht. „Ich dachte, dass mein Leben einfach so sein wird. Ich werde nie wieder vor die Tür gehen können und mich nie wieder wie ein Mensch fühlen. In jedem Zimmer wird es heißen: ‚Das ist Billie Eilish!‘ und das wird mich schließlich dazu bringen, mich umzubringen“, gesteht sie.

Kürzlich gab Billie zu, dass sie sich nach ihrem Durchbruch unglaublich isoliert fühlte, weil sie von all ihren Freunden im Stich gelassen wurde. Im BBC-Podcast ‚Miss Me?‘ erzählte der Star: „Nun, ich habe alle meine Freunde verloren, als ich berühmt wurde. Ich war plötzlich berühmt und konnte zu niemandem eine Beziehung haben. Das war hart. Es war wirklich hart.“