Musik Billie Eilish über ihren Hit ‚Bad Guy‘

Bang Showbiz | 11.10.2023, 13:00 Uhr

Billie Eilish findet, dass ihr Hit ‚Bad Guy‘ einer der „dämlichsten Songs der Welt“ sei.

Die 21-jährige Sängerin veröffentlichte den Track bereits im Jahr 2019 und trotz seines Erfolgs sei Billie der Meinung, dass es sich dabei um einen „dämlichen“ Song handeln würde.

Bei einem Auftritt in der ‚Jimmy Kimmel Live!‘-Talkshow erzählte Billie: „Objektiv betrachtet ist ‚Bad Guy‘ so etwas wie der dämlichste Song der Welt. Aber er ist echt gut.“ In dem Lied verspottet Billie jemanden, weil er ein Bösewicht sei, und verkündet zur gleichen Zeit, dass sie widerstandsfähiger sei. Die preisgekrönte Prominente fügte hinzu, dass sie das Lied als „albern“ betrachten würde. „Es ist einfach so, man muss das so verstehen … Man muss Humor dabei haben. Dieses Lied ist … ich mache Witze. Dieses Lied soll albern sein, aber es ist einfach so lustig, weil es dämlich ist. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes so wie ,Duh‘. Was könnte das bedeuten?“, sagte Eilish. Unterdessen hatte der Star zuvor verraten, in den ersten Jahren ihrer Karriere „sehr deprimiert“ gewesen zu sein. Billie habe zunächst Schwierigkeiten damit gehabt, ihren frühen Erfolg im Musikgeschäft genießen zu können.