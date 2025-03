Musik Billy Corgan: Die Smashing Pumpkins werden missverstanden

Bang Showbiz | 06.03.2025, 14:00 Uhr

Der Rocker ist der Ansicht, dass seine Band seit Jahren das falsche Image hat.

Billy Corgan glaubt, dass die Smashing Pumpkins „eine der am meisten missverstandenen Bands in der Geschichte des Rock ’n‘ Roll“ sind.

Der 57-jährige Rocker ist überzeugt, dass die Musik seiner Band in den kommenden Jahren mehr Wertschätzung erfahren wird. Dabei verweist er auf das Comeback einst verschmähter Bands wie Nickelback und Creed.

Im Podcast ‚The Joe Rogan Experience‘ erklärt der Künstler: „Ihr werdet sehen, dass Nickelback und Creed ein riesiges Comeback erleben werden… Sie haben den Hass überstanden, und jetzt kommt der unvermeidliche Moment, in dem es heißt: ‚Eigentlich war das wirklich gut‘. Sie haben eine Menge großartiger Songs geschrieben.“

Der ‚Tonight, Tonight‘-Interpret fügt hinzu: „Genau so fühle ich mich in Bezug auf mein musikalisches Leben. Die Zeit wird meine Geschichte besser erzählen, als ich es jemals konnte.“ Der Smashing Pumpkins-Frontmann ist der Meinung: „Wir sind wahrscheinlich eine der am meisten missverstandenen Bands in der Geschichte des Rock ’n‘ Roll. Das klingt wie eine Wrestling-Aussage, aber es ist ziemlich genau so.“

Corgan denkt, dass sein früheres Image zu diesem Missverständnis beigetragen hat. „Ich denke, das hat viel mit den Problemen der Generation X zu tun und mit der Beziehung, die ich als junger Mensch zur Medienwelt aufgebaut habe. Ich habe eine Art Spiel gespielt – so etwas wie meine eigene Version von Andy Kaufman oder Bob Zmuda“, gesteht er.

Der ‚Cherub Rock‘-Künstler erklärt: „Ich fand alles beschissen und dachte mir: ‚Ich werde das einfach wie ein Spielzeug benutzen, weil ich es irgendwie lustig finde‘.“