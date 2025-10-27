Musik Billy Corgan: Ex-Bassistin D’arcy Wretzky hatte mit Erfolg der Smashing Pumpkins ‚viel zu tun‘

Der Smashing Pumpkins-Star überrascht mit versöhnlichen Aussagen zu seiner ehemaligen Bandkollegin.

Smashing Pumpkins-Frontmann Billy Corgan räumt ein, dass die ehemalige Bassistin D’arcy Wretzky viel zum Erfolg der Band beigetragen habe.

Die beiden Musiker lieferten sich in den vergangenen Jahren immer wieder öffentliche Schlagabtäusche. Doch nun lobte der Sänger Wretzky – die die Band 1999 verließ – für ihre Arbeit an den frühen Alben der Smashing Pumpkins.

In einem Substack-Video offenbarte Billy – der heute gemeinsam mit Gitarrist James Iha und Schlagzeuger Jimmy Chamberlin Teil der Band ist: „Ich spreche nicht oft über D’arcy’s Beitrag, weil das, was vor ein paar Jahren passiert ist, natürlich keinen von uns beiden besonders gut dastehen ließ. Aber ich habe es schon früher gesagt, und ich habe kein Problem, es zu wiederholen.“

Der 58-Jährige erklärte weiter: „D’arcy hatte eine besondere Art, Dinge spürbar zu machen – ob etwas die Band voranbrachte, seitlich bewegte oder zurückwarf. Und wahrscheinlich hatte ihre Meinung zu solchen Dingen von uns Vieren das meiste Gewicht. Ihr Beitrag – spirituell, emotional – hatte, glaube ich, viel mit dem Erfolg der Band zu tun.“ Das würde ihr Corgan auch niemals absprechen.

„Ich habe ihre musikalische Meinung wirklich respektiert. Wir waren uns in allem anderen uneinig, aber wenn wir uns in musikalischen Fragen einig waren, war das kraftvoll“, schilderte er. Genau das mache eine großartige Band aus: „Wenn die vier kreativen Kräfte zusammenfinden.“ Zwei Alben der Smashing Pumpkins mit Wretzky seien „wirklich bedeutende Platten“ geworden. „Das halte ich in Ehren“, betonte der Sänger.

Wretzky hatte Corgan zuvor öffentlich scharf kritisiert und seinen Jähzorn sowie sein Verhalten gegenüber den anderen Bandmitgliedern angeprangert. 2018 lästerte die Rockmusikerin: „Er kann überhaupt nicht singen und das weiß er auch. Deshalb sorgt er dafür, dass alle anderen in der Band perfekt spielen, um das auszugleichen. Es ist egal, wenn sein Gesang mies ist – aber wenn du eine verdammte falsche Note spielst oder sonst einen Fehler machst, dann ist die Hölle los.“