Musik BLACKPINK-Star LISA: Ankündigung ihres Debüt-Soloalbums ,Alter Ego‘

Lisa of Blackpink - 2024 MTV Video Music Awards - getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2024, 14:00 Uhr

Die Künstlerin hat ihr Debüt-Soloalbum angekündigt.

BLACKPINK-Star LISA hat ihr Debüt-Soloalbum ,Alter Ego‘ angekündigt.

Die 27-jährige K-Pop-Künstlerin hat einen Science-Fiction-Trailer für ihr erstes Solo-Projekt veröffentlicht, das am 28. Februar 2025 über ihr eigenes Label LLOUD in Zusammenarbeit mit RCA Records erscheint.

Die Promo des Stars umfasst fünf Orte, die „alle für eine einzigartige Persönlichkeitseigenschaft“ von LISA stehen, und enthält die Singles ,Rockstar‘, ,New Woman‘ mit Rosalía und ,Moonlit Floor‘. In einer Pressemitteilung wurde darauf hingewiesen, dass die Orte „durch die fünf Zacken eines Sterns repräsentiert werden, der zu einem zentralen Symbol der Kampagne wurde“. In einem aktuellen Interview gegenüber dem ,Billboard‘-Magazin erklärte LISA, dass sie sich darauf freue, dass ihre Fans eine andere Seite von ihr sehen werden, und betonte dabei, dass sie viel mehr zu bieten habe, als nur eine Rapperin zu sein: „Ich denke nicht: ‚OK, ich setze mich hin und schreibe das Ganze.’ Bei BLACKPINK bin ich Rapperin, also rappe ich immer, aber jetzt ist es für mich eine Chance, der Welt zu zeigen, dass ich zu [so viel mehr] fähig bin. Es ist [jetzt] etwas lockerer. Wir sind keine Anfänger mehr. Ich bin 27 und gehe auf die 30 zu. Natürlich bin ich noch jung, genau, aber ich habe das Gefühl, dass es für uns flexibler ist.“