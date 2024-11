Musik BLACKPINK-Star Rosé: K-Pop-Stars stehen unter enormen Druck

Rose of BLACKPINK - 2023 Coachella - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2024, 16:00 Uhr

Rosé erzählte, dass K-Pop-Stars unter dem Druck stünden, „immer“ „perfekt“ sein zu müssen.

Die 27-jährige Künstlerin wurde im Jahr 2016 als Mitglied der Girlgroup BLACKPINK berühmt, zu der auch die Mitglieder Jennie, Jisoo und Lisa gehören, wobei sich der Star aktuell darauf vorbereitet, am 6. Dezember ihr Debüt-Soloalbum ,Rosie‘ zu veröffentlichen.

Die Musikerin sprach jetzt darüber, wie hart der Anfang in der strengen südkoreanischen Musikindustrie gewesen sei. Rosé verriet in einem Interview mit der Zeitung ,New York Times‘: „Wir wurden darauf trainiert, uns immer auf die perfekteste, perfekteste Weise zu präsentieren. Und selbst als wir online mit unseren Fans interagierten, war ich bereit dazu, perfekte Antworten zu geben und ihnen zu geben, was sie wollten. Und dafür zu sorgen, dass ich für alle das perfekte Mädchen bin.“ Die Prominente fügte hinzu, dass sie ihre ersten Jahre im K-Pop „sehr schwierig“ fand, da sie lernen musste, ihre „perfekte“ Persönlichkeit in der Girlgroup zu präsentieren: „Ich habe das Gefühl, dass wir den Übergang, jetzt vor der Kamera zu stehen und eine Künstlerin zu sein und der Welt zu präsentieren, wer ich bin, einfach im Laufe der Zeit lernen mussten. Die ersten Jahre waren für mich persönlich sehr schwierig. Aber nach ein paar Jahren habe ich damit angefangen, es zu verstehen und zu lernen.“ Die Bandkollegin der ,APT.‘-Künstlerin, Jennie, sprach zuvor über die Einschränkungen, denen K-Pop-Stars während der Trainingsphasen ausgesetzt sind, darunter Alkohol- und Rauchverzicht und sogar das Verbot von Tätowierungen.