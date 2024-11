Film Blake Lively: Mitarbeit am ,Deadpool und Wolverine’-Ende

Blake Lively - 2024 LACMA Art Film Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2024, 09:00 Uhr

Blake Lively hat dabei geholfen, das Ende von ,Deadpool und Wolverine‘ zu verändern.

Die Schauspielerin, die mit dem Star des Films, Ryan Reynolds, verheiratet ist, hat einen kurzen Cameo-Auftritt in der Rolle der Lady Deadpool in dem Superhelden-Film und soll Regisseur Shawn Levy ihre Gedanken zur Handlung mitgeteilt haben.

Blake sagte zu ihm, dass nicht genug „Spannung“ vorhanden sei, wobei er sich dazu entschied, dass sie Recht hatte, woraufhin eine umfassende Neuaufnahme angeordnet wurde. Levy erklärte Berichten von ,Games Radar‘ zufolge: „Ehre, wem Ehre gebührt. Früher gab es keine Spannung, der Maschinenraum flog in die Luft und unsere Helden haben überlebt. Es ist Blake Lively gewesen, die zu uns sagte: ‚Wissen Sie, ich war den ganzen Film über bei Ihnen. Ich möchte in der Angst sitzen, dass sie verloren sind. Lassen Sie mich an diesem spannenden Ort sein, damit der Triumph ihres Überlebens emotionaler und unmittelbarer ist.’“ Levy fügte hinzu: „Es hat mir echt eine neue Art eröffnet, über diesen Teil des Films nachzudenken, und deshalb haben wir diese Neuaufnahmen gemacht … und hier ist die Belohnung viel zufriedenstellender.“ Und auch Reynolds fügte zu den Änderungen hinzu: „Wir haben den Film nur anderthalb Tage lang neu gedreht, worauf wir sehr stolz sind. Bei solchen Filmen werden normalerweise wochenlange Neuaufnahmen benötigt.“ Lively hatte zuvor verkündet, dass sie sich gerne an der Arbeit ihres Mannes beteiligen will und sein Feedback zu ihren eigenen Projekten sehr schätzt.