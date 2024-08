Musik Blink-182: Ankündigung des Nachfolgers zu ihrem ‚One More Time…‘-Album

Blink-182 - June 2023 Pechanga Arena in San Diego - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2024, 16:00 Uhr

Blink-182 haben eine Andeutung über einen Nachfolger zu ihrem 2023 erschienenen Albums bzw. ihrer Single ‚One More Time…‘ gemacht.

Der Schlagzeuger der Musikgruppe, Travis Barker, hat jetzt auf seinem Account auf X verraten, dass die neue Musik der Künstler „gemischt und gemastert“ ist.

Der Musiker verkündete auf seiner Social-Media-Plattform: „’One More Time…‘ Teil 2 ist für euch Leute gemischt und gemastert worden, @blink182.“ Die Fans der Künstler teilten zuvor ein Video von einem Merchandise-Van, in dem ein Ausschnitt eines neuen Tracks gespielt wurde. Auf dem schwarzen Fahrzeug stand das Datum vom Montag (19. August), weshalb heute weitere Neuigkeiten erwartet werden. Die Pop-Punk-Veteranen, die durch die Bandmitglieder Tom Delonge und Mark Hoppus komplett sind, haben vor kurzem ihren neuen Track ‚Can’t Go Back‘ vorgestellt. Die ‚I Miss You‘-Stars waren im Juni im Kia Center in Florida aufgetreten. Blink spielen an diesem Wochenende als Headliner bei den Festivals in Reading und Leeds und mussten zuvor zwei Shows krankheitsbedingt absagen. Die Band sollte am 9. und 10. August in Kansas City und St. Louis auftreten. In einem Statement hieß es: „Leider können wir es krankheitsbedingt nicht nach Kansas City und St. Louis schaffen. Es tut uns so leid und wir hoffen, euch alle beim nächsten Mal zu sehen.“