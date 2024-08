Stars Blue Ivy Carter: Talent am Klavier

Beyonce - Blue Ivy Carter - Lion King premiere - July 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2024, 12:57 Uhr

Die Tochter von Jay-Z und Beyoncé ist laut ihrer Großmutter eine hervorragende Pianistin.

Blue Ivy Carter ist laut Tina Knowles eine herausragende Pianistin.

Die zwölfjährige Tochter von Beyoncé und Jay-Z hat offenbar das musikalische Talent ihrer Eltern geerbt. Im Gespräch mit ‚E! News‘ verriet Beys Mutter Tina über Blue Ivys Hobby: „Sie hat es sich selbst beigebracht und sie klingt wie eine Konzertpianistin. Sie malt, sie zeichnet, sie schreibt Gedichte. Sie ist einfach eine künstlerische Seele.“ Selbstverständlich ist Tina ziemlich stolz auf ihre begabte Enkeltochter. „Ich bin wirklich, wirklich stolz auf sie. Ich kann es gar nicht abwarten, bis die Welt sie hören kann“, schwärmt sie im Interview weiter.

Ihren ersten großen Auftritt hat Blue Ivy in der Rolle der Kiara im König-der-Löwen-Prequel ‚Mufasa: The Lion King‘, in dem sie der kleinen Raubkatze ihre Stimme leiht. Außerdem trat die Teenagerin bei der ‚Renaissance‘-Tournee ihrer berühmten Mutter als Background-Tänzerin in Erscheinung. Ihre kleinen Geschwister Rumi und Sir sind derweil laut Tina Knowles ebenfalls sehr talentiert. „Sie sind alle Künstler. Wie könnten sie es nicht sein?“, so Tina im Gespräch mit den Reportern.