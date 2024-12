Musik Blur-Bassist Alex James: Lustiger Fauxpas bei Weihnachtsfeier in der Kirche

Alex James - Blur 2023, Oslo, Norway - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.12.2024, 16:00 Uhr

Alex James verriet, dass er aus der Kirche geworfen wurde, nachdem er seine Zigarette bei einer Weihnachtsfeier auf einer „antiken Figur des nackten Jesuskindes“ ausdrückte.

Der 56-jährige Bassist von Blur hatte die lustige Geschichte im letzten Jahr in seinem Buch ,Over The Rainbow: Tales from an Unexpected Year‘ mit seinem Fans geteilt.

James erinnerte sich in seinem Buch an den witzigen Fauxpas und schrieb: „Ich hatte wie üblich in dem Raum mit der Kunst und den Objekten geraucht. Jemand, den ich nicht kannte, hatte zu mir gesagt: ‚Ich bin nicht sicher, ob Sie hier rauchen dürfen.’ Ich hatte pflichtbewusst einen kleinen Aschenbecher auf der Anrichte, an der ich lehnte, genommen und meine Zigarette darin ausgedrückt. Leider war in dieser Kabine aber nicht alles, anders als in manchen anderen, tatsächlich ein Aschenbecher. Ich war zufällig auf eine antike Figur des nackten Jesuskindes gestoßen und habe meine Zigarettenspitze völlig ahnungslos in seinem Schritt ausgedrückt.“ Die Situation wurde noch schlimmer, als der Musiker einen Teil der Figur zerbrach und dann versuchte, sie wieder zusammenzusetzen. Alex fügte hinzu: „Als mich die Person, die mich dazu aufgefordert hatte, mit dem Rauchen aufzuhören, auf mein Verhalten aufmerksam machte, probierte ich, es einfach positiv zu sehen. Ich hob das Jesuskind wieder hoch, um seine Robustheit zu demonstrieren, indem ich an einem seiner kleinen Arme zog. Der Arm löste sich zusammen mit einer Wolke aus unglaublich feinem, glitzerndem, pudrigem Staub ab. Ich habe es aber geschafft, es wieder zusammenzusetzen.“