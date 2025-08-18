Film Bob Odenkirk: Offen für eine neue ‚Better Call Saul‘-Staffel

Bang Showbiz | 18.08.2025, 18:00 Uhr

Der Darsteller verriet, dass er 'natürlich' bei einer neuen Staffel der Serie mit dabei wäre.

Bob Odenkirk verriet, dass er „natürlich“ bei einer neuen Staffel von ‚Better Call Saul‘ mit dabei wäre.

Der 62-jährige Schauspieler spielte zunächst die Rolle des Anwalts Jimmy McGill und dessen korruptes Alter Ego Saul Goodman in ‚Breaking Bad‘ und übernahm den Part dann wieder in seiner eigenen Spin-off-Serie, die von 2015 bis 2022 lief.

Odenkirk erzählte jetzt, dass er mitmachen würde, wenn die Showrunner der Serie, Vince Gilligan und Peter Gould, eine neue Idee für seine Figur hätten, die am Ende von ‚Better Call Saul‘ ins Gefängnis kommt. Die Möglichkeit halte Bob jedoch für unwahrscheinlich. Der Star verriet in einem Interview mit ‚Today.com‘: „Vince Gilligan und Peter Gould haben diese Serie geschaffen. Sie sind einige der besten Autoren, die jemals im Fernsehen gearbeitet haben. Wenn ihnen also etwas in dieser Welt einfallen würde, dann würde ich es natürlich machen.“ Zu einer möglichen Handlung einer neuen Staffel fügte der Darsteller hinzu, dass die Geschichte „im Gefängnis“ angesiedelt sein sollte. Der Prominente sagte: „Er kommt nicht [aus dem Gefängnis]. Wenn es eine weitere ‚Saul‘-Serie gibt, dann spielt sie im Gefängnis.“