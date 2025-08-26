Musik Bon Jovi-Schlagzeuger Tico Torres weist Gerüchte über Karriereende der Band zurück – und deutet neue Musik an

Jon Bon Jovi performs live February 2017 Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2025, 14:00 Uhr

Tico Torres räumt mit den Spekulationen auf, wonach sich die Rocker in den Ruhestand begeben.

Bon Jovis Schlagzeuger Tico Torres hat Gerüchte über das Karriereende der Rockband zurückgewiesen.

Im Netz kursierten Gerüchte, dass Jon Bon Jovi und Co. Schluss machen – sogar der Hashtag #ThankYouJon trendete auf der Social-Media-App X. Der 71-jährige Drummer erklärt jedoch, dass dem nicht so ist. In einem Video auf X sagte er: „Ich bin hier, um viele Gerüchte aus der Welt zu räumen, die ich gelesen habe. Leute rufen mich an und fragen: ‚Hast du die Musik aufgegeben? Die Band?‘ Nun, nein. Ich habe keine Ahnung, wie diese Geschichten entstehen. Musiker gehen nicht in Rente – ich schon gar nicht.“

Tico fügte hinzu: „Ich und die Jungs – Jon und alle – wir machen immer noch Musik. Wir sind besser als je zuvor. Alles, was ich euch sagen kann, ist: Glaubt nicht alles, was ihr lest. Es ist höchstwahrscheinlich Quatsch.“

Die Gerüchte über die ‚Livin‘ On A Prayer‘-Band tauchten nach Problemen von Frontmann Jon Bon Jovi mit seiner Stimme auf. Der 63-jährige Rockstar gestand sogar, dass er mit dem Gedanken, das Tourleben zu beenden, zufrieden wäre, falls seine stimmliche Leistungsfähigkeit nach einer Operation 2022 nicht ausreiche. Im April 2024 sagte er der Zeitung ‚Sunday Times‘: „Das ist die parallele Storyline, richtig? Das sage ich jetzt zum ersten Mal: Wenn das Singen nicht gut ist, wenn ich nicht der Typ sein kann, der ich einmal war… dann ist Schluss. Und damit bin ich okay.“

Im Juni 2024 erklärte Jon jedoch, dass er zwar „noch nicht ganz bereit“ für eine große Tour sei, aber „das Licht am Ende des Tunnels sehe“. Auf die Frage, ob er jemals wieder auf Tour gehen werde, antwortete er ‚Entertainment Tonight‘: „Es war ein langer Prozess – es sind zwei Jahre – und ich bin noch nicht ganz da. Es wären zweieinhalb Stunden, vier Nächte die Woche – das ist die Messlatte, die ich mir selbst gesetzt hab … ich mache keine halben Sachen, wenn wir unterwegs sind.“