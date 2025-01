Musik Bonnie Tyler: Der Ruhestand kann warten

Bonnie Tyler performs live in Estoril, Portugal - Getty - April 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.01.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin verrät, dass sie es langweilig finden würde, keine Musik mehr zu machen.

Bonnie Tyler will der Musik nie den Rücken kehren.

Die britische Sängerin ist seit mehr als 50 Jahren in der Branche tätig und vor allem für ihren Hit ‚Total Eclipse of the Heart‘ von 1983 bekannt. Ans Aufhören denkt die 73-Jährige noch lange nicht.

Im Gespräch mit dem ‚Notebook‘-Magazin der Zeitung ‚The Sunday Mirror‘ erzählt sie: „Ich habe mit 17 Jahren angefangen zu singen und hätte nie gedacht, dass ich in diesem Alter noch singen würde. Ich habe ein bisschen langsamer gemacht, aber ich weiß jetzt, dass ich mich nie zur Ruhe setzen werde.“

Der Ausschlag für diese Erkenntnis sei die Corona-Pandemie gewesen. „Obwohl ich so viel Glück hatte, weil ich in Portugal war, als der erste Lockdown angekündigt wurde, hatte ich am Ende genug davon. Ich wurde verrückt. Ich musste wieder raus auf die Straße!“, gesteht die Künstlerin.

Die ‚Holding Out for a Hero‘-Interpretin bereitet sich derzeit auf ihre Europatournee in diesem Jahr vor. Am 5. Juli steht ein Auftritt in der Londoner O2-Arena an, bei dem sie ihre neue Single ‚Yes I Can‘ vorstellen wird.

„In dem Song geht es darum, seine Stärke zu finden und an sich selbst zu glauben“, schildert Bonnie. „Ich hoffe, dass er jeden inspirieren wird, der diesen Auftrieb braucht. Als ich ein Mädchen war, liebte ich das Singen und wusste, dass ich das tun wollte, aber ich hatte nicht das Selbstvertrauen und hatte nicht das Gefühl, dass ich es könnte. Und seither habe ich die Welt erobert. Es war eine Reise, und ich bin immer noch auf dieser Reise.“