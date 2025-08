Stars Bonnie Tyler möchte den nächsten James-Bond-Titelsong singen

Bonnie Tyler performs live in Estoril, Portugal - Getty - April 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.08.2025, 14:00 Uhr

Die Musikerin bereut es, dass sie damals einen Bond-Song absagen musste. Jetzt hofft sie auf eine zweite Chance.

Bonnie Tyler hat angeboten, den nächsten Titelsong für einen James-Bond-Film aufzunehmen.

Die erfahrene Sängerin hatte in der Vergangenheit bereits die Möglichkeit, das Theme für einen 007-Streifen zu singen, lehnte jedoch ab – und zwar für den Film ‚Sag niemals nie‘ (1983), in dem Sir Sean Connery noch einmal als 007 auftrat. Der Film wurde jedoch nicht von der offiziellen Bond-Produktionsfirma ‚Eon Productions‘ produziert. Heute bereut sie ihre damalige Entscheidung und hofft auf eine zweite Chance. Sie sagte der britischen Zeitung ‚The Telegraph‘: „Ich würde liebend gern einen Bond-Song singen, weil ich damals einen abgelehnt habe für ‚Sag niemals nie‘. Mein Gott, ich war so aufgeregt, als sie mich gefragt haben, aber dann habe ich das Lied gehört und konnte einfach nicht dahinterstehen. Also bitte, falls das hier jemand liest: Ich wünsche mir so sehr, dass sie mich noch einmal fragen. Ich will unbedingt einen Bond-Song!“

Nachdem Bonnie das Angebot damals ablehnte, wurde der Titelsong von Lani Hall eingesungen. Der nächste James-Bond-Film wird der erste sein, der von ‚Amazon MGM Studios‘ produziert wird, nachdem sich die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson überraschend zurückgezogen hatten. Die Suche nach einem neuen Darsteller für die legendäre Rolle läuft, doch einige Eckpunkte stehen bereits fest: ‚Dune‘-Regisseur Denis Villeneuve soll die Regie übernehmen, und ‚Peaky Blinders‘-Schöpfer Steven Knight wurde als Drehbuchautor verpflichtet.

Wer den nächsten Titelsong singen darf, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Die Buchmacher von ‚William Hill‘ sehen derzeit vor allem weibliche Künstlerinnen in der Favoritenrolle. Ganz oben auf der Liste stehen Raye und Dua Lipa, gefolgt von Chappell Roan, Lana Del Rey und Lady Gaga.