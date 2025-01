Stars Bono: Von US-Präsidenten-Ehrung überwältigt

Bono receives Presidential Medal of Freedom from Joe Biden - January 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.01.2025, 15:58 Uhr

Bono zeigte sich „demütig“, nachdem ihm in den USA die Presidential Medal of Freedom verliehen wurde.

Der U2-Frontmann gehörte zu den 19 Personen – darunter auch Michael J. Fox und Denzel Washington – die mit der höchsten zivilen Auszeichnung des Landes geehrt wurden. Die Medaille wird an Menschen verliehen, die „herausragende Beiträge zum Wohlstand, zu den Werten oder zur Sicherheit der Vereinigten Staaten, zum Weltfrieden oder zu anderen bedeutenden gesellschaftlichen, öffentlichen oder privaten Unternehmungen geleistet haben“. Die Verleihung war eine der letzten Amtshandlungen von Präsident Joe Biden am Samstag (4. Januar).

Der ‚One‘-Sänger wurde für sein Engagement als „bahnbrechender Aktivist gegen AIDS und Armut“ ausgezeichnet. Eine Erklärung des Weißen Hauses ergänzte: „Er brachte Politiker gegensätzlicher Parteien zusammen, um das US-PEPFAR-AIDS-Programm ins Leben zu rufen, und ist Mitbegründer der Kampagnenorganisationen ONE und (RED).“ Nach der Zeremonie schrieb der 64-jährige Frontmann auf Instagram: „Danke, Präsident Biden. Frontmänner sind nicht bekannt dafür, demütig zu sein, aber heute war ich es. Rock’n‘Roll hat mir meine Freiheit gegeben … und damit das Privileg, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die so viel härter für ihre Freiheit kämpfen mussten. Und ich möchte meinen Bandkollegen Edge, Adam und Larry danken – ohne sie hätte ich meine Stimme nie gefunden.“

Der Oscar-Preisträger Denzel Washington wurde für seinen über 25 Jahre andauernden Einsatz als nationaler Sprecher des ‚Boys and Girls Clubs of America‘ geehrt. Der ‚Zurück in die Zukunft‘-Schauspieler Michael J. Fox wurde als „weltweit anerkannter Verfechter der Parkinson-Forschung und -Entwicklung“ gewürdigt. Weitere bekannte Namen, die die Auszeichnung erhielten, waren Hillary Clinton, Wissenschaftsmoderator Bill Nye, Basketball-Legende Magic Johnson, Designer Ralph Lauren und Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour. Der Fußballer Lionel Messi wurde ebenfalls als Preisträger genannt, aber sein Name wurde während der Zeremonie nicht verlesen, da er aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen konnte. Das Weiße Haus erklärte weiter: „Präsident Biden glaubt, dass großartige Führungspersönlichkeiten den Glauben bewahren, jedem eine faire Chance geben und Anstand über alles stellen. Diese 19 Persönlichkeiten sind großartige Führer, die Amerika und die Welt zu einem besseren Ort gemacht haben. Sie sind großartige Führungspersönlichkeiten, weil sie gute Menschen sind, die außergewöhnliche Beiträge für ihr Land und die Welt geleistet haben.“