Musik Boy George will sich musikalisch neu erfinden

Boy George - Olivier Awards 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.11.2026, 11:00 Uhr

Boy George ist bereit, sich musikalisch auf etwas Neues einzulassen, da er das Gefühl hat, dass sein früheres Ich nicht mehr existiert.

Boy George hat genug von seiner bisherigen musikalischen Identität und möchte neue Wege einschlagen.

Für 2027 plant der britische Sänger einen radikalen Neustart – möglicherweise sogar mit einer Punk- oder Reggae-Band. Zunächst steht jedoch eine gemeinsame Tour mit Culture Club an. Im kommenden Monat ist die Band mit ihrer ‚Singles Tour‘ in Großbritannien unterwegs. Für George haben die Konzerte eine besondere Bedeutung: Er betrachtet sie als Abschluss eines Kapitels, wie er im Gespräch mit dem Magazin ‚Rolling Stone‘ erklärte.

„Für mich fühlt es sich an, als würde etwas zu Ende gehen. Das heißt nicht, dass ich diese Songs nie wieder singen werde“, stellte er klar. Der 65-Jährige könne sich allerdings vorstellen, im nächsten Jahr eine völlig andere Band zu gründen. „Vielleicht eine Punkband oder eine Reggae-Band. Ich muss einfach etwas anderes machen, denn ich habe das Gefühl, dass es den alten Boy George nicht mehr wirklich gibt“, gestand er.

Anfang des Jahres hatte der Musiker wegen seines umstrittenen pro-israelischen Songs ‚We Will Dance Again‘ heftige Kritik auf sich gezogen. Mögliche Proteste bei seinen kommenden Auftritten bereiten ihm dennoch keine Sorgen. Auf die Frage, wie er auf Demonstranten reagieren werde, erklärte George: „Ich werde damit umgehen, wenn es nötig ist. Sobald du geschminkt bist und deinen Hut aufhast, wirst du ziemlich unerschrocken.“

Erst Anfang November hatte George zwei ausverkaufte Konzerte in der Menora Mivtachim Arena in Tel Aviv gegeben. Die Auftritte fanden am 4. und 7. November statt. Dabei betonte der ‚Karma Chameleon‘-Künstler, dass er keine politische Haltung habe einnehmen wollen – er wisse nicht einmal, „was das bedeuten soll“. Vielmehr hätten ihn die persönlichen Begegnungen vor Ort bewegt. Zugleich erklärte der Sänger, dass er wegen seiner Auftritte mit zahlreichen Bezeichnungen wie „Goy George“ und „Genocide George“ konfrontiert worden sei. Dennoch habe er das Gefühl gehabt, nach Israel reisen zu müssen. „Und jetzt, da ich wieder in London bin, weiß ich, dass es die richtige Entscheidung war“, betonte er.