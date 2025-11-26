Stars Brad Pitt und Ines de Ramon planen ruhiges Thanksgiving

Brad Pitt and Ines de Ramon attends the World Premiere of F1 The Movie in Times Square - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2025, 11:00 Uhr

Brad Pitt und Ines de Ramon planen ein „ruhiges“ Thanksgiving.

Der Hollywoodstar und die 32-Jährige verbrachten laut einem Insider bereits im Vorjahr ein stilles Thanksgiving mit gutem Essen – und wollen das in diesem Jahr wiederholen. Ein Nahestehender sagte ‚People‘: „Sie mögen es, Dinge ruhig zu halten und intime Traditionen zu schaffen. Sie feiern im kleinen Kreis.“

Brad (61), der zuvor mit Angelina Jolie verheiratet war, ist seit 2022 mit Ines zusammen und freut sich, dass sie ihn durch seine erste Feiertagssaison nach dem Tod seiner Mutter begleitet. Jane Pitt starb im August im Alter von 84 Jahren, und Ines habe Brad seither enorm unterstützt. Der Insider sagte: „Er war auch traurig wegen seines Vaters. Brad ist sehr dankbar, Ines zu haben. Sie ist unglaublich unterstützend.“

Ein weiterer Nahestehender sagte 2024 gegenüber ‚Entertainment Tonight‘, Brad sei „glücklich“, Ines nach der schweren Trennung von Angelina an seiner Seite zu haben und konzentriere sich auf die Zukunft. Brad hat seine vergangenen Beziehungen hinter sich gelassen und arbeitet daran, alte Sorgen nicht mehr an sich heranzulassen. Ein Insider erklärte: „Er versucht, sich nicht länger von alten Problemen belasten zu lassen und schätzt, wie sehr er als Mensch gewachsen ist.“

Zuvor hatte ‚People‘ berichtet, Brad fühle sich „endlich wieder glücklich“. „Obwohl er immer von vertrauten Freunden umgeben war, gab es Jahre, in denen er sich sehr einsam fühlte. Sein Leben nun mit Ines zu teilen, macht ihn sehr glücklich. Sie bringt keine Altlasten mit und kann ihn einfach unterstützen“, sagte ein Insider. Seine engen Freunde wollen vor allem, dass Brad glücklich ist. Der ‚F1‘-Star, der zwischen 2014 und 2019 mit Angelina verheiratet war, konzentriert sich inzwischen auf die Zukunft statt auf alte Konflikte. Das jahrelange Drama, besonders rund um das Sorgerecht und die Anschuldigungen, seien extrem belastend für ihn gewesen.