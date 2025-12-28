Stars Brigitte Bardot mit 91 Jahren gestorben

Brigitte Bardot Visits Dog Refuge 2001 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.12.2025, 13:00 Uhr

Brigitte Bardot ist mit 91 Jahren gestorben

Brigitte Bardot ist gestorben.

Die ehemalige Schauspielerin ist im Alter von 91 Jahren verstorben, wie ihre Wohltätigkeitsstiftung bekannt gab. Wann, wo oder wie sie starb, wurde jedoch nicht mitgeteilt. Die Organisation erklärte in einem Statement: „Die Brigitte-Bardot-Stiftung gibt mit unermesslicher Traurigkeit den Tod ihrer Gründerin und Präsidentin, Madame Brigitte Bardot, bekannt – einer weltweit renommierten Schauspielerin und Sängerin, die sich entschied, ihre glanzvolle Karriere aufzugeben, um ihr Leben und ihre Energie dem Tierschutz und ihrer Stiftung zu widmen.“ Die traurige Nachricht kommt nur wenige Wochen, nachdem die Schauspielerin aus ‚In Freiheit dressiert‘ ihre Fans gebeten hatte, „ruhig zu bleiben“ und sich keine Sorgen um sie zu machen. Zuvor hatte es Befürchtungen um ihren Gesundheitszustand gegeben, nachdem sie seit Oktober zweimal ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Ihre Stiftung veröffentlichte dazu eine Erklärung: „Als Reaktion auf die Verbreitung falscher Informationen in den letzten Tagen möchte Frau Brigitte Bardot daran erinnern, dass sie sich erholt, dass sie es schätzen würde, wenn ihre Privatsphäre respektiert wird, und lädt alle ein, sich zu beruhigen. Frau Bardot möchte all jenen, die sich ehrlich um sie sorgen, versichern, dass es ihr besser geht. Sie sendet ihnen diese Botschaft: ‚Ich sende euch allen meine Liebe.'“

Im Oktober sah sich Brigitte Bardot gezwungen, falsche Gerüchte zurückzuweisen, denen zufolge sie gestorben sei. Sie veröffentlichte auf ihrem X-Account eine Erklärung, um Behauptungen des Influencers Aqababe zu dementieren, der in einem inzwischen gelöschten Social-Media-Beitrag ihren Tod behauptet hatte. Die Schauspielerin schrieb: „Ich weiß nicht, wer der Idiot ist, der diese ‚Fake News‘ über mein Verschwinden in die Welt gesetzt hat, aber ihr solltet wissen, dass es mir gut geht und ich nicht vorhabe, mich zu verabschieden. Ein Wort an die Weisen.“ Aqababe, mit bürgerlichem Namen Aniss Zitouni, hatte in seinem Beitrag behauptet, er verfüge über „exklusive Informationen“ über den angeblichen Tod des Stars. In dem gelöschten Post hieß es: „Ihr Sarg wurde in Saint-Paul-de-Jarrat im Département 09 (Ariège) bestellt. Eine Ikone ist gegangen und hinterlässt ein unvergessliches Vermächtnis und einen tiefen Eindruck in den Herzen der Franzosen.“ Der Influencer hielt sogar an seinen Behauptungen fest, nachdem Bardot diese auf X dementiert hatte, und behauptete, dass nicht die ehemalige Schauspielerin selbst ihren Account führe. Aqababe schrieb: „Ich habe meinen exklusiven Tweet über den Tod von Brigitte Bardot gelöscht. Sie ist es nicht, die ihren Twitter-Account verwaltet – ihr werdet es sehen, wenn AFP den Tod offiziell bekannt gibt.“

Brigitte Bardot erlangte weltweite Berühmtheit durch ihre Rolle im Film ‚…und Gott schuf die Frau‘ aus dem Jahr 1956, der von ihrem damaligen Ehemann Roger Vadim geschrieben und inszeniert wurde. In den frühen 1970er-Jahren zog sie sich jedoch aus der Schauspielerei zurück, um sich dem Aktivismus und dem Einsatz für Tierrechte zu widmen. Brigitte Bardot wurde 1934 in Paris geboren und war eine talentierte Balletttänzerin, die am renommierten Conservatoire de Paris studierte. Zudem arbeitete sie als Model und zierte bereits mit 15 Jahren das Cover des Magazins ‚Elle‘. Vor ihrem Durchbruch spielte sie in mehreren Filmrollen und feierte anschließend eine Reihe bedeutender Erfolge im französischen Kino, darunter ‚Eine ganz private Affäre‘ und ‚Die Verachtung‘. Ende der 1960er-Jahre arbeitete sie auch in Hollywood und verfolgte zudem eine Musikkarriere. Dazu gehörte die Aufnahme der Originalversion von Serge Gainsbourgs kontroversem Lied ‚Je t’aime… moi non plus‘, das er während ihrer Affäre geschrieben hatte. Im Alter von 39 Jahren beendete sie ihre Schauspielkarriere nach dem Film ‚Die erbauliche und freudvolle Geschichte des Colinot‘ und gründete 1986 die nach ihr benannte Stiftung. Brigitte Bardot war viermal verheiratet: mit Roger Vadim von 1952 bis 1957, mit Jacques Charrier – dem Vater ihres Sohnes Nicolas – von 1959 bis 1962, mit Gunter Sachs von 1966 bis 1969 sowie mit Bernard d’Ormale, den sie 1992 heiratete und mit dem sie bis zu ihrem Tod verheiratet war.