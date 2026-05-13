Musik Bring Me The Horizon-Frontmann Oli Sykes erlitt Gehirnerschütterung, nachdem Fan bei Konzert Handy nach ihm warf

Oliver Sykes - Bring Me The Horizon - O2 Arena 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2026, 14:00 Uhr

Der Sänger wurde auf der Bühne plötzlich von einem Handy getroffen, das ein Fan geworfen hatte.

Bring Me The Horizon-Frontmann Oli Sykes erlitt eine Gehirnerschütterung, nachdem er von einem Handy getroffen wurde, das ein Fan geworfen hatte.

Der Sänger stand am Montag (11. Mai) auf der Bühne, als jemand aus dem Publikum sein Handy nach ihm schleuderte. Das Gerät traf ihn am Kopf und führte dazu, dass der Musiker Schwierigkeiten hatte, den Auftritt zu Ende zu bringen. In einer Instagram-Story am folgenden Tag sagte er: „Hallo zusammen – ich wollte euch nur wissen lassen, dass es mir gut geht. Der Schlag mit dem Handy gegen den Kopf hat definitiv wehgetan und ich habe eine leichte Gehirnerschütterung erlitten, aber die Schwellung ist inzwischen schon deutlich zurückgegangen.“

Gestern Abend habe er Probleme auf der Bühne gehabt, weil das Singen viel Druck auf die Verletzung ausgeübt habe und er sich während des Auftritts „etwas benommen“ gefühlt habe. „Deshalb entschuldige ich mich, falls meine Performance halbherzig gewirkt haben sollte“, erklärte Oli. Anschließend bedankte er sich bei allen, die sich Sorgen um ihn gemacht haben. „Für das heutige Konzert sollte wieder alles in Ordnung sein“, kündigte er an.

Oli und die Band hatten erst einige Songs ihres Sets im Enterprise Center in St. Louis gespielt, als sich der Vorfall ereignete. Der Frontmann hatte gerade die Menge zum Hit ‚Happy Song‘ aus dem Jahr 2015 angeheizt, bevor ihn das Handy völlig unerwartet traf. Aufnahmen des Konzerts zeigen, wie der Sänger schockiert zurückweicht, das Publikum anschreit und wissen will: „Wer zum Teufel hat das geworfen?“ Anschließend warf er das betreffende Handy von der Bühne – offenbar in Richtung Security – und versuchte, sich wieder zu sammeln.

Der Vorfall reiht sich in eine zunehmende Zahl ähnlicher Zwischenfälle ein, bei denen Künstler während ihrer Auftritte von Gegenständen getroffen werden. Musiker verschiedener Genres appellieren inzwischen an Fans, Konzerte nicht wie Zielscheiben zu behandeln. Vergangene Woche brach Eric Clapton sein Konzert in Madrid vorzeitig ab, nachdem er von einem Gegenstand getroffen worden war.

Kurz nachdem der 81-Jährige am 7. Mai in der Movistar Arena den Song ‚Cocaine‘ gespielt hatte, behauptete eine Fanseite, dass „ein Zuschauer gegen Ende der Show eine Schallplatte nach Eric geworfen habe, die ihn an der Brust traf“. Online verbreitete Clips zeigen offenbar eine Vinylhülle, die ihn an der Brust trifft, während er die Bühne verlässt. Der Musiker ging daraufhin von der Bühne, ohne seine Zugabe zu spielen. Berichten zufolge blieb er jedoch unverletzt.